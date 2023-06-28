У польському Кракові продовжуються Європейські Ігри-2023. Україна відправила на змагання аж 263 спортсменів і вже завоювала більше 30 нагород.
До теми Європейські ігри 2023: збірна України вийшла у топ-3 медального заліку, імена усіх призерів
Чергова медаль підкорилась нашій збірній у новому виді спорту брейкінгу. На Європейські ігри відібрались троє наших спортсменів:
- Олександр "Lussy Sky" Гатин-Лозинський
- Олег "Kuzya" Кузнєцов
- Анна "Stefani" Пономаренко
Перший не зміг подолати груповий раунд, тоді як Kuzya вилетів у чвертьфіналі. Натомість Пономаренко вдався прорив у фінал. На своєму шляху в 1/2 фіналу вона подолала литовку Домініку "Nicka" Баневич.
За крок від Олімпіади
Саме їй Анна програла у фіналі Євро-2023, що відбувся у травні в Альмерії. Цього разу Stefani також поступилась у вирішальному матчі, на цей раз 17-річній нідерландці India.
Суперниця не залишила шансів українці – 2:7, 0:9, 0:9. Таким чином, бі-гьорл з Нідерландів здобула не тільки золото Європейських ігор, а ще і ліцензію на Олімпійські ігри-2024.
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Пономаренко ж задовільнилась сріблом, але все одно матиме шанс на поїздку в Париж. Анна отримала путівку у кваліфікаційну серію, звідки на Олімпіаду потраплять сім найкращих бі-боїв та бі-гьорл.
Що таке брейкінг
- Брейкінг є різновидом танцю, який зародився у 1970-х в Нью-Йорку.
- Він поєднує в собі елементи хіп-хопу й акробатичні рухи, а також потребує серйозної спортивної підготовки.
- Брейкінг вперше з'явиться на Олімпійських іграх у 2024 році.
- У Парижі змагатимуться по 16 чоловіків та жінок в особистих змаганнях.
- Одну країну може представляти на Олімпіаді не більше двох учасників у одних змаганнях.