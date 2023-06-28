В польском Кракове продолжаются Европейские Игры-2023. Украина отправила на соревнования 263 спортсмена и уже завоевала более 30 наград.

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Очередная медаль подчинилась нашей сборной в новом виде спорта брейкинга. На Европейские игры отобрались три наших спортсмена:

Александр "Lussy Sky" Гатин-Лозинский

Олег "Kuzya" Кузнецов

Анна "Stefani" Пономаренко

Первый не смог преодолеть групповой раунд, в то время как Kuzya вылетел в четвертьфинале. Пономаренко удался прорыв в финал. На своем пути в 1/2 финала она преодолела литовку Доминику Nicka Баневич.

В шаге от Олимпиады

Именно ей Анна проиграла в финале Евро-2023, состоявшемся в мае в Альмерии. В этот раз Stefani также уступила в решающем матче, в этот раз 17-летней нидерландке Индия.

Соперница не оставила шансов украинцы – 2:7, 0:9, 0:9. Таким образом, би-герл из Нидерландов получила не только золото Европейских игр, но и лицензию на Олимпийские игры-2024.

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Пономаренко же удовлетворилась серебром, но все равно будет шанс на поездку в Париж. Анна получила путевку в квалификационную серию, откуда на Олимпиаду попадут семь лучших би-боев и би-герл.

Что такое брейкинг