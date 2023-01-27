Окупантам тут не раді: росіян та білорусів не допустять до участі в Європейських іграх 2023

Російські та білоруські спортсмени не зможуть взяти участь в Європейських іграх 2023, що прийматиме польський Краків. Організатори змагань залишили в силі їх відсторонення.

Олімпійські комітети Європи (EOC) відреагували на рішення Міжнародного олімпійського комітету, у тому числі щодо можливості участі росіян та білорусів в Олімпіаді-2024 в Парижі.

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Там запевнили, що вони й далі солідарні з Україною. Тому жодних державних символів Росії чи Білорусі на змаганнях під їх егідою не буде. Як і представників влади обох країн.

Не буде росіян та білорусів і на Європейських іграх 2023. Вони стартують 21 червня в Кракові. Ці змагання відбудуться втретє в історії. Перші у 2015 році приймало Баку, а у 2019 році Європейські ігри відбулися в Мінську. За право приймати треті Європейські ігри 2023 змагалася і російська Казань, але господарем турніру обрали Краків.

А от щодо інших турнірів під егідою EOC, то такої одностайності там немає. І там теж готові переглянути свої рішення щодо допуску росіян та білорусів. Але поки санкцій проти Росії та Білорусі не скасовують

"Що стосується майбутньої участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, EOC цінує важливість усунення бар'єрів для того, щоб спорт виступав як об'єднуюча сила. Особливо це стосується Європи, яка об’єднує різних людей різних націй. EOC не вважає, що спортсменам слід забороняти брати участь у змаганнях виключно на підставі того, який у них паспорт", – йдеться в заяві Олімпійських комітетів Європи.

Варто відзначити, що рішення Міжнародного олімпійського комітету про можливість допуску росіян та білорусів до змагань викликало чималу хвилю обурення в Україні. Міністр молоді та спорту, а заодно і очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що Україна може бойкотувати Олімпаду-2024 у разі допущення росіян.

Самі росіяни та білоруси без змагань не залишаться. Адже їх вже запросили до участі в Азійських іграх, що є аналогом Європейських ігор. Там теж відбудеться розіграш олімпійських ліцензій.