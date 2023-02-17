Ганьблять зі всіх сторін: Європарламент засудив наміри МОК повернути росіян до змагань

На Міжнародний олімпійський комітет вирішили почати тиснути з усіх сторін. Цього разу в скандальну справу втрутився і Європарламент.

Європарламент засудив наміри Міжнародного олімпійського комітету повернути до великих змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Європарламент налаштований серйозно.

Варте уваги Суд відсторонив президента УАФ Андрія Павелка від посади на місяць

Більшість проти МОК

Європарламент провів опитування. Більшість голосуючих, а саме 444 депутати, підтримали резолюцію, в якій йдеться, що дозвіл росіянам і білорусам змагатись під нейтральним прапором "суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях". 26 депутатів проголосували проти, 37 утрималось.

Також європарламент закликав 27 країн ЄС і міжнародне співтовариство тиснути на МОК, щоб той скасував своє рішення, "яке є ганьбою для міжнародного світу спорту". Міжнародний олімпійський комітет у свою ж чергу дотримується своєї позиції, яку вони підкріплюють заявою ООН.

Низка країн уже виступила проти допуску на міжнародні змагання російських та білоруських спортсменів. Польща уже ініціювала антиросійську коаліцію в спорті, а також країни північної частини Європи висловили своє невдоволення рішенням МОК.

Умови допуску росіян та білорусів до змагань