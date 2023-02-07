Олімпійські та Паралімпійські національні комітети Норвегії, Швеції, Ісландії, Фінляндії та Данії виступили зі спільною заявою. Країни категорично проти повернення спортсменів з Росії та Білорусії до спортивних міжнародних змагань.
Варте уваги Мер Парижа закликала не допускати Росію до Олімпіади-2024, поки триває війна в Україні
Країни півночі Європи виділили декілька аргументів чому вони дотримуються такої позиції. Усі вони логічно підкріпленні.
1. Ситуація в Україні не змінилася. 2. Ми твердо стоїмо на своїй позиції не давати російським та білоруським спортсменам і офіційним особам можливість брати участь у міжнародних змаганнях. 3. Зараз не найкращий час, щоб розглядати їхнє повернення. Це наша позиція. 4. Ми скористаємося цією нагодою, щоб запевнити у наших непорушній підтримці українського народу та вимозі до миру. 5. Північні олімпійські та паралімпійські комітети та спортивні конфедерації працюватимуть разом і в тісному діалозі з відповідними зацікавленими сторонами для оцінки та постійного ретельного моніторингу ситуації,
– йдеться у заяві.
До слова, не тільки ці країни висловили бажання ізолювати Росію та Білорусь. Польща вже ініціювала антиросійську коалцію у спорту. Близько 40 країн готові висунути МОК аналогічний ультиматум
Умови, за яких МОК дозволив росіянам та білорусам взяти участь в Олімпійських іграх
- Спортсмени можуть брати участь лише як "нейтральні атлети", і жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні.
- Лише спортсмени, які повністю поважають Олімпійську хартію, братимуть участь. Це ті, які не діяли проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні.
- Також повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень.