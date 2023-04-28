Грандіозна бійка Реала та Партизана

У чвертьфіналі баскетбольної Євроліги зустрічаються між собою сербський Партизан та мадридський Реал. У другому поєдинку між командами стався скандал, пише 24 канал.

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Перша гра завершилась перемогою сербів (89:87). Друга також йшла до тріумфу Партизану, більше впевненого – 95:80. За дві хвилини до закінчення зустрічі гравець Реала Серхіо Люль сфолив на Кевіні Пантері з Партизану.

Це сильно не сподобалось гостям, які бурхливо відреагували на епізод і почали масову бійку. Матч довелось завершити достроково, а до сутички долучились запасні баскетболісти та персонал команд.

Відео сутички:

Небезпечний кидок

Особливої уваги заслуговує момент із гравцем Реала Гершоном Ябуселе. Під час бійки баскетболіст банально вичепив із натовпу баскетболіста Партизана Данте Екзума і кинув його на паркет через плече.

Відео небезпечного кидка:

Після гри лікар сербського клубу заявив, що Ябуселе варто пожиттєво дискваліфікувати за цей кидок. На його думку, француз міг зламати Екзуму спину та ушкодити голову, через що австралійцю довелось би завершити кар'єру.

Що далі

У підсумку судді вилучили аж 21 гравця, через що поєдинок був достроково завершений. Третя гра серії пройде 2 травня у Белграді. Переможець вийде у "фінал чотирьох" в Каунасі.

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До слова, Реал є чинним віцечемпіоном Євроліги, іспанці програли минулий фінал турецькому клубу Анадолу Ефес. Також мадридці є найтитулованішим клубом в історії турніру, вигравши 10 разів. Партизан тріумфував лише раз – у 1992-му.