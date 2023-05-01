У серпні стартує відбір до Олімпійських ігор серед чоловічих збірних з баскетболу. Серед учасників є і національна команда України, яка стартуватиме з передкваліфікаційного раунду, пише 24 канал.

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Там же мала б зіграти і збірна Росії згідно зі свого рейтингу, але терористів дискваліфікували зі змагань через війну в Україні. Загалом на цій стадії візьмуть участь 40 збірних з усього світу, в тому числі 16 – з Європи.

Зіграємо у Туреччині

У понеділок, 1 грудня, відбулось жеребкування групової стадії турніру. Україна потрапила в один квартет із Туреччиною, Болгарією та Ісландією. Матчі пройдуть з 12 по 20 серпня в Стамбулі. Склад груп передкваліфікаційного раунду наступний:

ГРУПА А: Чехія, Північна Македонія, Ізраїль, Естонія

ГРУПА В: Португалія, Польща, Угорщина, Боснія і Герцеговина

ГРУПА С: Туреччина, Україна, Болгарія, Ісландія

ГРУПА D: Нідерланди, Хорватія, Бельгія, Швеція

ГРУПА Е: Сенегал, Малі, Уганда, Нігерія

ГРУПА F: ДР Конго, Камерун, Гвінея, Туніс

ГРУПА G: Куба, Аргентина, Панама, Багамські острови

ГРУПА Н: Уругвай, Віргінські острови, Чилі, Колумбія

ГРУПА І: Китай, Південна Корея, Індія, Бахрейн

ГРУПА J: Казахстан, Саудівська Аравія, Індонезія, Сирія

Формат кваліфікації

Переможці та віцечемпіони вийдуть у півфінали плей-офф. Представники нашої групи гратимуть у "четвірці" з командами групи D (Нідерланди, Хорватія, Бельгія, Швеція). По одній найкращій збірній з кожного такого плей-офф вийде у кваліфікацію до Олімпіади.

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У безпосередній кваліфікації участь братиме 24 збірні, в тому числі і п'ять переможців передкваліфікаційного раунду. Путівки на Олімпійські ігри отримають чотири найкращі команди.

Загалом в олімпійському турнірі зіграють 12 команд. Окрім чотирьох переможців кваліфікації, путівки отримають сім найкращіх команд ЧС-2023, а також країна-господарка Олімпіади Франція.