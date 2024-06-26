Українці не залишили свою збірну у цю важливу мить і заповнили трибуни стадіону. Вони вирішили нагадати нашим футболістам і усьому світу, як це не здаватися – "по-українському".

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Не здаватися українською

Підтримати збірну уболівальники прийшли з патріотичними плакатами, а також у красномовному одязі. Так, наприклад, дівчина – фанатка одягнула світшот із президентом Зеленським і його знаковою фразою, яку він сказав на початку повномасштабного вторгнення, коли союзники пропонували йому залишити Україну.

Фанатка України на матчі проти Бельгії / Фото Радіо Свобода

Підняти бойових дух українських гравців, на думку фанатів, має також Тарас Григорович, одягнутий у камуфляж. І популярні і як ніколи актуальні рядки з його "Кавказу": "Борітеся – побороте!".

Футбол футболом, а реалії війни нікуди не зникли. Скориставшись зі знаковості події, уболівальники нагадали усьому світові про тих, кому потрібна зараз допомога – бранцям Росії, українським військовим, які захищали Азовсталь.

Фанати прийшли на матч із нагадуванням про військовополонених / Фото Радіо Свобода

Серед плакатів із підтримкою були й дотепні на кшталт "Вареники кращі за вафлі".

Матч Україна – Бельгія / Getty Images

Не лише самими плакатами і закликами до боротьби, але й також ліричними піснями підтримують збірну фанати. Так, на вулиці німецького Штутгарта зазвучала "Червона Рута" Володимира Івасюка.

У Києві на "Житньому ринку", де облаштована фан-зона для перегляду матчу, перед його початком люди заспівали гімн.

Зверніть увагу! Текстову трансляцію вирішального матчу для України ви можете переглянути тут.