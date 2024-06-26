Украинцы не оставили свою сборную в этот важный момент и заполнили трибуны стадиона. Они решили напомнить нашим футболистам и всему миру, как это не сдаваться – "по-украински".

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Не сдаваться по-украински

Поддержать сборную болельщики пришли с патриотическими плакатами, а также в красноречивой одежде. Так, например, девушка – фанатка надела свитшот с президентом Зеленским и его знаковой фразой, которую он сказал в начале полномасштабного вторжения, когда союзники предлагали ему покинуть Украину.

Фанатка Украины на матче против Бельгии / Фото Радио Свобода

Поднять боевой дух украинских игроков, по мнению фанатов, должен также Тарас Григорьевич, одетый в камуфляж. И популярны и как никогда актуальны строки из его "Кавказа": "Борітеся – поборете!".

Футбол футболом, а реалии войны никуда не исчезли. Воспользовавшись знаковости события, болельщики напомнили всему миру о тех, кому нужна сейчас помощь – пленникам России, украинским военным, которые защищали Азовсталь.

Фанаты пришли на матч с напоминанием о военнопленных / Фото Радио Свобода

Среди плакатов с поддержкой были и остроумные вроде "Вареники лучше вафель".

Матч Украина – Бельгия / Getty Images

Не только самими плакатами и призывами к борьбе, но и также лирическими песнями поддерживают сборную фанаты. Так, на улице немецкого Штутгарта зазвучала "Червона Рута" Владимира Ивасюка.

В Киеве на "Житнем рынке", где обустроена фан-зона для просмотра матча, перед его началом люди спели гимн.

Обратите внимание! Текстовую трансляцию решающего матча для Украины вы можете посмотреть здесь.