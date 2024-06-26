У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 завершиться групова стадія. У цей день команди Групи "Е" запекло боротимуться за вихід у плей-оф, пише 24 канал.

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