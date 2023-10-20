Додому до тренера: молодіжна збірна визначилась із "домашнім" стадіоном на матчі відбору до Євро

Через війну наша команда U21 не може зіграти перед своїми глядачами. У якості "домашньої" арени підопічні Мельгоси використають стадіон у Мурсії.

Молодіжна збірна України збереться заново у листопаді цього року. Команда Унаї Мельгоси продовжить свій шлях на чемпіонат Європи-2025.

До теми Вирвали перемогу на останніх секундах: молодіжна збірна України здолала чемпіонів Європи Англію

Нова "домашня" арена

На "синьо-жовтих" чекатимуть два домашніх матчі проти Люксембурга (17 листопада) та Азербайджана (21 листопада). Через війну проти Росії українці не можуть проводити відбіркові ігри на своїй території.

У жовтні наша команда приймала Англію у словацькому Кошіце. Втім у листопаді молодіжка прийме своїх суперників на Батьківщині у головного тренера, в Іспанії. Обидва матчі пройдуть на стадіоні "Нуево-Кондоміна" в Мурсії.

Феєричний старт України

Нагадаємо, що "синьо-жовті" прекрасно стартували у кваліфікації на Євро-2025. Підопічні Мельгоси здобули три перемоги в трьох матчах – против Північної Ірландії (1:0), Люксембурга (3:0) тафаворита групи Англії (3:2).

Читайте також "Чесно – не вірив": герой "молодіжки" України розкрив секрет вольової перемоги над англійцями

Це дозволяє Україні йти на першому місці у групі. Відзначимо, що напряму на чемпіонат Європи потраплять переможці груп та три найкращі віцечемпіони. Інші шість других місць розіграють три путівки у плей-офф.