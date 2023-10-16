Україна U-21 – Англія U-21 3:2

Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 – Мадуеке, 67, Крессвелл, 89

Україна U-21 та Англія U-21 провели зустріч в рамках 3-го туру відбору до Євро-2025, переможцями з якої вийшли "синьо-жовті". Команди продемонстрували справжній бій за лідерство, пише 24 Канал.

Варте уваги "Хочу повернутись на Євро-2024": збитий пілот плекає надії знову зіграти за збірну України

Вогняна зустріч

Україна та Англія, котрі займають провідні позиції у кваліфікаційній групі до континентального турніру, зійшлись у центральному матчі в сікстеті, який формують разом із Люксембургом, Сербією, Північною Ірландією та Азербайджаном. На кону поєдинку найважливіша річ у відборі – 1 місце, котре дарує пряму путівку на Євро. Усі 2 місця (9 команд) змагатимуться між собою за вихід на турнір, а пройдуть лише 3 колективи.

Склад збірної України:

Українці прекрасно усвідомлювали вагу гри, тому не збирались боязко грати із чинними чемпіонами Європи. Більше того, уже в першому таймі "синьо-жовті" довели, що варті перемоги, оскільки спершу гол на свій рахунок записав динамівець Назар Волошин, який після низки промахів у карному майданчику зміг замкнути передачу, а згодом Олег Очеретько з Шахтаря виконав неймовірний удар зі штрафного, повторивши гол Тоні Кросса та ЧС-2018 у ворота збірної Швеції.

До речі. Англійці у минулій грі знищили сербів з рахунком 9:1.

У другому таймі англійці намагались перекусити українців, проте "синьо-жовті" сіли у захист, вичікуючи нагоди, аби вибігти у контратаку. "Три леви" максимально тисли на збірну України, та от гідно тримали удар. Українці, у свою чергу, також не давали команді з "Туманного Альбіону" шансу розслабитись, хоча й ті "сліпо" атакували, що принесло результат. На 67-ій хвилині Ноні Мадуеке вразив ворота Руслана Нещерета. Стійка посварилась із воротарем.

Згодом команди влаштувати справжнє пекло на футбольному полі. Англійці відчули кров жертви та продовжували атакувати, а уже на 89-ій хвилині зустрічі вирвали, здавалось, для себе нічию у матчі. Команда з "Туманного Альбіону" йшла за перемогою, проте українці не хотіли віддавати перемогу. На останніх миттях гри Ілля Квасниця із Руху у стилі Євгена Коноплянки вирвав тріумф для збірної України.

Таким чином, українці сенсаційно втримали перемогу, яка стала для нас третьою у трьох стартових матчах, та вийшли на перше місце в групі. Наступні дві гри "синьо-жовті" зіграють проти Люксембургу (першу гру виграли 0:3) та Азербайджаном (ще не зустрічались у відборі).

Відбіркова група / Flashscore