Молодежная сборная Украины соберется заново в ноябре этого года. Команда Уная Мельгосы продолжит свой путь на чемпионат Европы-2025.

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Новая "домашняя" арена

"сине-желтых" будут ждать два домашних матча против Люксембурга (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября). из-за войны против России украинцы не могут проводить отборочные игры на своей территории.

В октябре наша команда принимала Англию в словацком Кошице. Впрочем, в ноябре молодежка примет своих соперников на Родине у главного тренера, в Испании. Оба матча пройдут на стадионе "Нуэво-Кондомина" в Мурсии.

Феерический старт Украины

Напомним, что "сине-желтые" прекрасно стартовали в квалификации на Евро-2025. Подопечные Мельгосы одержали три победы в трех матчах – против Северной Ирландии (1:0), Люксембурга (3:0) и фаворита группы Англии (3:2).

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Это позволяет Украине идти на первое место в группе. Отметим, что прямо на чемпионат Европы попадут победители групп и три лучших вицечемпиона. Остальные шесть вторых мест разыграют три путевки в плей-офф.