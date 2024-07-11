Команда з характером: збірна Англії встановила унікальне досягнення на Євро-2024

У середу, 10 липня, на чемпіонаті Європи з футболу відбувся другий півфінал. У ньому сильнішого визначали збірні Нідерландів та Англії.

Матч завершився вольовою перемогою команди Саутгейта з рахунком 2:1. На гол Хаві Сімонса своїми забитими м'ячами відповіли Гаррі Кейн і Оллі Воткінс.

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Характерна риса збірної Англії

Цей результат дозволив "трьом левам" вийти у фінал чемпіонату Європи з унікальним досягненням. Вони першими в історії дійшли до вирішального поєдинку за трофей цього турніру, побувавши в ролі команди, яка програвала одночасно в матчах 1/4 та 1/2 фіналу.

Ба більше, англійці зробили камбек також і в 1/8 фіналу. Тоді підопічні Саутгейта врятувалися від вильоту з Євро-2024 на 90+5 хвилині.

. У стартовому матчі плей-оф збірна Англії здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1 у додатковий час), потім переграла Швейцарію в серії пенальті, відігравшись на 80-й хвилині (основний час 1:1), а у півфіналі вирвала перемогу на 90+1 хвилині.

Зазначимо, що у фіналі "три леви" зіграють зі збірною Іспанії. Матч відбудеться 14 липня та розпочнеться о 22:00.