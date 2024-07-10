У середу, 10 липня, відбудеться другий півфінал на Євро-2024. У запеклому протистоянні зійдуться збірні Нідерландів та Англії.

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Сутичка між вболівальниками перед матчем

Бійка сталася в одному з пабів Дортмунда, у якому і відбувається другий півфінал Євро-2024.

Вболівальники збірної Нідерландів напали на англійців після словесної перепалки, кидаючи у них все, що попадалося під руку. Нідерландці просто розтрощили паб.

Сутичка між вболівальниками Євро: дивіться відео

Відзначимо, що першим фіналістом Євро-2024 стала Іспанія, обігравши Францію з рахунком 2:1.