З Модричем та ексгравцем Динамо: Хорватія оголосила склад на Євро-2024

21 травня 2024, 14:30
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Джерело:

Vecernji list

Златко Далич визначився із 26-ма футболістами, яких планує взяти на чемпіонат Європи у Німеччині. Всі найсильніші гравці Хорватії отримали виклик, проте один із лідерів команди може пропустити Євро через травму.

Менш ніж за місяць у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. Національні команди вже почали оголошувати заявки на Євро, зробила це і збірна Хорватії.

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Кого беруть хорвати

Бронзовий призер ЧС-2022 оголосив список із 26-ти футболістів, які потраплять на чемпіонат. Златко Далич зібрав практично найсильніших хорватських виконавців, серед яких Модрич, Крамаріч, Ковачич, Гвардіол, Перішич, Пашаліч та інші.

Знайшлось місце у списку і для ексгравця київського Динамо Домагоя Віди. А ось участь лідера Торіно Ніколи Влашича залишається під питанням через травму. Хавбек має визначитися із подальшою долею після 1 червня.

Воротарі:

  • Домінік Лівакович (Фенербахче)
  • Івіца Івушич (Пафос)
  • Неділько Лабрович (Рієка)

Захисники:

  • Йосип Станішич (Баєр)
  • Мартін Ерліч (Сассуоло)
  • Йосип Шутало (Аякс)
  • Домагой Віда (АЕК)
  • Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті)
  • Борна Соса (Аякс)
  • Мартін Понграчич (Лечче)
  • Йосип Юранович (Уніон)

Півзахисники:

  • Марцело Брозович (Аль-Наср)
  • Лука Модрич (Реал)
  • Маттео Ковачіч (Манчестер Сіті)
  • Ловро Маєр (Вольфсбург)
  • Лука Сучіч (Зальцбург)
  • Мартін Батуріна (Динамо Загреб)
  • Нікола Влашич (Торіно)
  • іван Перішич (Хайдук)
  • Лука Іванушец (Феєнорд)
  • Маріо Пашаліч (Аталанта)

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Нападники:

  • Андрей Крамаріч (Хоффенхайм)
  • Марко П'яца (Рієка)
  • Анте Будімір (Осасуна)
  • Бруно Петкович (Динамо Загреб)
  • Марко Пашаліч (Рієка)

Суперники Хорватії

Нагадаємо, що Хорватія опинилась у групі В. Там її суперниками стануть Іспанія, Албанія та чинний чемпіон Європи Італія. Проти "фурії рохи" балканці гратимуть 15 червня.

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За чотири дні, 19-го, Хорватія протистоятиме албанцям, а 24-го числа битиметься з італійцями. Нагадаємо, що на Євро-2020 "картаті" вийшли у плей-оф, але вже у 1/8 фіналу поступились Іспанії (3:5).

Автор: Анатолій Дерека