З Модричем та ексгравцем Динамо: Хорватія оголосила склад на Євро-2024

Златко Далич визначився із 26-ма футболістами, яких планує взяти на чемпіонат Європи у Німеччині. Всі найсильніші гравці Хорватії отримали виклик, проте один із лідерів команди може пропустити Євро через травму.

Менш ніж за місяць у Німеччині стартує чемпіонат Європи-2024. Національні команди вже почали оголошувати заявки на Євро, зробила це і збірна Хорватії.

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Кого беруть хорвати

Бронзовий призер ЧС-2022 оголосив список із 26-ти футболістів, які потраплять на чемпіонат. Златко Далич зібрав практично найсильніших хорватських виконавців, серед яких Модрич, Крамаріч, Ковачич, Гвардіол, Перішич, Пашаліч та інші.

Знайшлось місце у списку і для ексгравця київського Динамо Домагоя Віди. А ось участь лідера Торіно Ніколи Влашича залишається під питанням через травму. Хавбек має визначитися із подальшою долею після 1 червня.

Воротарі:

Домінік Лівакович (Фенербахче)

Івіца Івушич (Пафос)

Неділько Лабрович (Рієка)

Захисники:

Йосип Станішич (Баєр)

Мартін Ерліч (Сассуоло)

Йосип Шутало (Аякс)

Домагой Віда (АЕК)

Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті)

Борна Соса (Аякс)

Мартін Понграчич (Лечче)

Йосип Юранович (Уніон)

Півзахисники:

Марцело Брозович (Аль-Наср)

Лука Модрич (Реал)

Маттео Ковачіч (Манчестер Сіті)

Ловро Маєр (Вольфсбург)

Лука Сучіч (Зальцбург)

Мартін Батуріна (Динамо Загреб)

Нікола Влашич (Торіно)

іван Перішич (Хайдук)

Лука Іванушец (Феєнорд)

Маріо Пашаліч (Аталанта)

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Нападники:

Андрей Крамаріч (Хоффенхайм)

Марко П'яца (Рієка)

Анте Будімір (Осасуна)

Бруно Петкович (Динамо Загреб)

Марко Пашаліч (Рієка)

Суперники Хорватії

Нагадаємо, що Хорватія опинилась у групі В. Там її суперниками стануть Іспанія, Албанія та чинний чемпіон Європи Італія. Проти "фурії рохи" балканці гратимуть 15 червня.

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За чотири дні, 19-го, Хорватія протистоятиме албанцям, а 24-го числа битиметься з італійцями. Нагадаємо, що на Євро-2020 "картаті" вийшли у плей-оф, але вже у 1/8 фіналу поступились Іспанії (3:5).