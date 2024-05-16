Господарі Євро-2024 оголосили попередню заявку на турнір. У переліку присутні 27 футболістів, тоді як за регламентом їх повинно бути 26.

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Вибір Нагельсманна

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн викликав на тренувальний збір, який розпочнеться 26 травня, чотирьох воротарів. Цілком ймовірно, одного з голкіперів відсіють.

Найдосвідченішими виконавцями "Бундестіму" є три чемпіони світу 2014 року: Мануель Ноєр (Баварія), Томас Мюллер (Баварія) та Тоні Кроос (Реал).

Одразу декілька зіркових футболістів не потрапили до заявки. У списку відсутні гравці дортмундської Боруссії: Матс Хуммельс, Ніклас Зюле, Юліан Брандт та Карім Адеємі, а також Леон Горецки і Серж Гнабрі з Баварії.

Чемпіон Німеччини сезону 2023/24 леверкузенський Байєр у заявці представлений лише трьома гравцями: захисником Джонатаном Та, хавбеками Флоріаном Вірцом та Робертом Андріхом.

Заявка Німеччини на Євро-2024

Воротарі: Олівер Бауманн (Хоффенхайм), Мануель Ноєр (Баварія), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Олівер Бауманн (Хоффенхайм), Мануель Ноєр (Баварія), Александер Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона) Захисники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамін Хенрікс (РБ Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр Леверкузен)

Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамін Хенрікс (РБ Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр Леверкузен) Півзахисники: Роберт Андріх (Баєр Леверкузен), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусіала (Баварія), Александар Павлович (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Віртц (Баєр Леверкузен).

Роберт Андріх (Баєр Леверкузен), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусіала (Баварія), Александар Павлович (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Віртц (Баєр Леверкузен). Нападники: Максіміліан Баєр (Хоффенхайм), Ніклас Фюлькруг (Боруссія Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Баварія), Деніз Ундав (Штутгарт).

Заявка збірної Німеччини / фото DFB

Німеччина на Євро-2024

Перед стартом чемпіонату "Бундестім" проведе два товариські поєдинки: 3 червня проти України та 7 червня проти Греції.

На груповій стадії турніру Німеччина зіграє в одній групі з Угорщиною, Шотландією та Швейцарією. 14 червня команда Нагельсманна відкриє Євро матчем проти Шотландії.