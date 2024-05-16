Збірна України незабаром розпочне підготовку до Євро-2024. Тим часом тренерський штаб визначився зі списком футболістів на товариські матчі.
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Кого викликав Ребров на тренувальний збір
Наставник оприлюднив основний список з 26 футболістів, а також назвав шістьох виконавців, які ввійшли до резервного листа. Варто зазначити, що остаточну заявку збірної України на чемпіонат Європи-2024 буде оголошено 7 червня.
Склад збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).
- Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1 Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир).
- Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).
- Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).
Склад збірної України на підготовчий збір / фото УАФ
Під час збору Україна зіграє три матчі
"Синьо-жовті" розпочнуть підготовку до фінального турніру 30 травня в німецькому Нюрнберзі. Перед стартом чемпіонату підопічні Реброва зіграють три спаринги.
- 03.06. Німеччина – Україна (Нюрнберг)
- 07.06. Польща – Україна (Варшава)
- 11.06. Молдова – Україна (Кишинів)
12 червня збірна України до місця постійної дислокації – містечка Вісбаден. Свій перший поєдинок на Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють 17 червня проти Румунії. На груповому етапі команда Реброва також зіграє зі Словаччиною (21 червня) та Бельгією (26 червня).