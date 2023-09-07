Відбір на Євро-2024 виходить на фінішну пряму: становище команд по групах та шанси на прохід

Кваліфікаційний турнір наближається до свого завершення, але головні інтриги досі не вирішені. Розповідаємо про перспективи збірних потрапити на континентальний форум у Німеччині.

Сьогодні, 7 вересня, відновились матчі відбору на чемпіонату Європи, який пройде у 2024 році в Німеччині. 24 канал пропонує огляд всіх кваліфікаційних груп та оцінку становища команд. Нагадаємо, що з кожної групи напряму на Євро потраплять 1-2 місця.

До теми Календар матчів збірної України з футболу на 2023 рік

ГРУПА А

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шотландія 4 0 0 9-1 12 2 Грузія 1 1 1 3-4 4 3 Норвегія 1 1 2 5-7 4 4 Іспанія 1 0 1 3-2 3 5 Кіпр 0 0 3 2-8 3

Головною сенсацією стали шотландці, які виграли всі матчі, в тому числі у всіх своїх прямих конкурентів. Вихід “тартанової армії” на Євро – справа де-факто вирішена. Другою має стати Іспанія, яка відіграла найменше ігор. Завадити “фурії росі” має намір Грузія, багато чого вирішиться у їх очних дуелях.

Прогноз Favbet на вихід з групи:

Іспанія – 1,02

Шотландія – 1,08

Норвегія – 5,30

Грузія – 15,00

Кіпр – 250,00

ГРУПА В

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Франція 4 0 0 9-0 12 2 Греція 2 0 1 5-2 6 3 Ірландія 1 0 2 4-3 3 4 Нідерланди 1 0 1 3-4 3 5 Гібралтар 0 0 4 0-12 0

Як і у випадку з Шотландією, немає жодних сумнівів у проході французів на Євро, які не залишають шансів суперникам по групі. За другу сходинку розвернеться боротьба між Грецією та Нідерландами. Останні є фаворитами завдяки класу гравців, але на команди ще чекають дві очні зустрічі.

Прогноз Favbet на вихід з групи:

Франція – ставки не приймаються

Нідерланди – 1,22

Греція – 4,50

Ірландія – 9,00

Гібралтар – 499,00

ГРУПА С

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 4 0 0 15-1 12 2 Україна 2 0 1 4-4 6 3 Італія 1 0 1 3-2 3 4 Північна Македонія 1 0 2 4-11 3 5 Мальта 0 0 4 1-9 0

В нашій групі також визначився явний фаворит, збірна Англії вже у вересні може гарантувати собі вихід на Євро. Боротьба за другу сходинку розгорнеться між нашою командою та Італією. Чинні чемпіони Європи явно роблять ставку на дві очні зустрічі, все вирішиться в останньому турі у номінально домашній для України грі.

Прогноз Favbet на вихід з групи:

Англія – ставки не приймаються

Італія – 1,30

Україна – 3,05

Північна Македонія – 200,00

Мальта – 499,00

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ГРУПА D

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Туреччина 3 0 1 7-5 9 2 Вірменія 2 0 1 7-5 6 3 Хорватія 1 1 0 3-1 3 4 Вельс 1 1 2 4-7 3 5 Латвія 0 0 3 3-6 0

Битва за топ-2 розгорнеться між турками, хорватами та вірменами, яких тренує українець Олександр Петраков. “Картаті” провели найменше матчів, але встигли обіграти лідера групи турків. Натомість Вірменія Туреччині поступилась, а з Хорватією ще не грала. Тому попри несподіваний старт, саме кавказці є андердогами у цій боротьбі. Команді треба і далі дивувати фаворитів.

Прогноз Favbet на вихід з групи:

Хорватія – 1,08

Туреччина – 1,10

Вельс – 6,20

Вірменія – 6,50

Латвія – 300,00

ГРУПА Е

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Чехія 2 1 0 6-1 7 2 Албанія 2 0 1 5-2 6 3 Молдова 1 2 1 4-2 5 4 Польща 1 0 2 4-6 3 5 Фарери 0 1 2 2-7 1

Польща мала б стати головним фаворитом квінтету, але поки що наші сусіди розчаровують – програли не тільки чехам, але і скромній Молдові. Шанси “Кадри” були б ще нижчими, але прямі конкуренти втрачають очки в інших матчах. Тому шанси Польщі на вихід доволі високі, як і у Чехії, яка власне поляків і обіграла.

Прогноз Favbet на вихід з групи:

Чехія – 1,10

Польща – 1,48

Албанія – 2,20

Молдова – 17,00

Фарери – 500,00

ГРУПА F

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Австрія 3 1 0 9-3 10 2 Бельгія 2 1 0 7-1 7 3 Швеція 1 0 2 5-5 3 4 Естонія 0 1 2 2-6 1 5 Азербайджан 0 1 2 2-10 1

Інтригу в групі прибив провальний старт Швеції, яка програла обом прямим конкурентам і має небагато шансів надолужити втрачене. Бельгія та Австрія мають без проблем виходити на Євро.

Прогноз Favbet на вихід з групи:

Бельгія – 1,05

Австрія – 1,08

Швеція – 3,85

Естонія – 250,00

Азербайджан – 250,00

ГРУПА G

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Угорщина 2 1 0 5-0 7 2 Сербія 2 1 0 5-1 7 3 Чорногорія 1 2 1 3-4 5 4 Болгарія 0 2 2 2-6 2 5 Литва 0 2 2 3-7 2

Відверто найслабша група у всьому відборі. Угорці та серби є фаворитами, але команди ще не зустрічались одна з одною. Чорногорія наче і не відстала сильно від них, але з обома лідерами збірна гратиме на виїзді.

Прогноз Favbet на вихід з групи:

Сербія – 1,07

Угорщина – 1,30

Чорногорія – 2,80

Болгарія – 40,00

Литва – 150,00

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ГРУПА Н

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Фінляндія 4 0 1 11-3 12 2 Казахстан 3 0 2 8-5 9 3 Данія 2 1 1 7-5 7 4 Словенія 2 1 1 5-4 7 5 Північна Ірландія 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 0 0 4 0-13 0

Дуже рівна група, де фаворитами спершу здавались данці та словенці. Втім обидві поки на два бали відстають від Фінляндії та сенсаційного Казахстану. Втім Данія та Словенія мають невелику перевагу перед фінішем у групі. По-перше, їм залишилось зіграти на матч більше проти аутсайдерів секстету. А по-друге, здебільшого ігри проти фінів та казахів вони будуть грати на своїх полях.

ГРУПА I

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Швейцарія 3 1 0 12-3 10 2 Румунія 2 2 0 6-3 8 3 Ізраїль 2 1 1 5-6 7 4 Білорусь 1 0 3 4-10 3 5 Косово 0 3 1 3-4 3 6 Андорра 0 1 3 3-7 1

Ще одна група з відверто слабким підбором команд. На цьому фоні швейцарці мають впевнено виходити на Євро. Другу путівку розіграють вкрай посередні Румунія та Ізраїль. Перші мають перевагу в одне очко, але все вирішать дві очні дуелі. У фінальному ж турі їх матч пройде на полі ізраїльтян.

Прогноз Favbet на вихід з групи:

Швейцарія – 1,03

Румунія – 1,32

Ізраїль – 3,10

Косово – 9,00

Білорусь – 50,00

Андорра – 400,00

ГРУПА J

МІСЦЕ ЗБІРНА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Португалія 4 0 0 14-0 12 2 Словаччина 3 1 0 5-1 10 3 Люксембург 2 1 1 4-6 7 4 Боснія і Герцеговина 1 0 3 3-7 3 5 Ісландія 1 0 3 8-6 3 6 Ліхтенштейн 0 0 4 0-14 0

Португалія банально не помічає суперників по групі, тому її вихід на Євро – лише справа часу. Друга сходинка має дістатися словакам, які створили солідний гандикап над боснійцями. Балканці відверто провалили старт відбору, як і потенційно непроста Ісландія. Люксембург же здивував перемогою над Боснією, але на більше навряд чи замахнеться.

Прогноз Favbet на вихід з групи: