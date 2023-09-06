Матч між Україною та Англією відбудеться у польському місті Вроцлав 9 вересня. Це буде другий матч між командами у відборі на Євро-2024. Перший відбувся в Лондоні та закінчився перемогою господарів поля. І це єдина поразка для українців в цій кваліфікації.

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Головним арбітром матчу призначили Георгія Кабакова з Болгарії. На лініях йому допомагатимуть Мартін Маргарітов та Діян Валков. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Нікола Попов.

Георгію Кабакову 37 років. Футбольним арбітром став у 2001 році. З 2008 року став обслуговувати матчі болгарського вищого дивізіону. У 2013 році він став арбітром ФІФА.

У сезоні 2016/2017 працював на матчах Ліги Європи. Також дебютував у Лізі націй – відсудив матч між збірними Австрії та Північної Ірландії.

У 2018 році Кабаков вперше відсудив матч групового етапу Ліги чемпіонів. І сам в Лізі чемпіонів Кабаков перетнувся з Україною. 27 жовтня 2020 року він судив матч між донецьким Шахтарем та міланським Інтером в груповому етапі Ліги чемпіонів. Цей матч відбувся в Києві.

Зі збірної України до цього Кабаков не перетинався. Але 26 березня 2023 року судив матч суперників українців у відборі Євро-2024 – Мальта на своєму полі приймала Італію та програла.