Закрутив м’яч у дальню дев’ятку: УЄФА назвав найкращий гол Євро-2024

УЄФА підбиває підсумки чемпіонату Європи з футболу 2024. У номінації на "найкращий гол" перемогу здобув 17-річний вінгер "Фурії рохи" Ламін Ямаль.

Вундеркінд збірної Іспанії Ламін Ямаль побив майже усі вікові рекорди на чемпіонаті Європи. Також 17-річний футболіст став найкращим молодим гравцем турніру.

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Ще одна нагорода вундеркінда

На Євро-2024 Ямаль забив лише один гол. Ця знаменна подія відбулася у півфінальному поєдинку проти збірної Франції (2:1). Тоді іспанський вундеркінд отримав м’яч поза межами штрафного майданчика та закрутив його у дальню дев’ятку. Цей гол виявився дуже ефектним, а тому не дивно, що у підсумку саме постріл Ламіна виявився найкращим голом Євро-2024.

Дивіться відео голу Ямаля

Неймовірний прогрес Ямаля