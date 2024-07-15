На Євро-2024 відбувся фінальний матч. У берлінському фіналі тріумфатором стала збірна Іспанії, яка вирвала перемогу у Англії (2:1), пише 24 Канал.

До теми Четверте рекордне "золото": Іспанія перемогла Англію у фіналі Євро-2024

Іспанське домінування

За підсумками турніру УЄФА роздав кілька індивідуальних нагород. Найкращим гравцем Євро-2024 був названий хавбек збірної Іспанії Родрі.



Родрі визнаний найкращим гравцем Євро-2024 / фото з соцмережі Х УЄФА

28-річний півзахисник Манчестер Сіті взяв участь у п'яти з шести матчів, забив один гол та заробив три жовті картки. Раніше іспанець цього сезону виграв АПЛ з манкуніанцями.

Найкращим молодим гравцем Євро-2024 став партнер Родрі по збірній Ламін Ямал. На рахунку 17-річного вундеркінда Барселони один гол та чотири результативні передачі.



Ламін Ямал – найкращий молодий гравець Євро / фото з соцмережі Х УЄФА

Це зробило Ямала разом із Дані Ольмо найкращим на чемпіонаті за системою "гол+пас". У обох по 5 очок. До того ж, Ламін став наймолодшим автором голу в історії Євро.

Читайте також Таке було тільки на Євро-2012: одразу 6 гравців стали топ-бомбардирами чемпіонату Європи-2024

Рекорд "фурії рохи"

До слова, ще один іспанець отримав індивідуальну нагороду. Найкращим футболістом фіналу Євро-2024 був визнаний Ніко Вільямс, якому вдалось відкрити рахунок у зустрічі. Загалом на рахунку гравця Атлетіка два голи та один асист на турнірі.

Відзначимо, що для Іспанії це вже четвертий трофей на чемпіонатах Європи. Раніше "фурія роха" тріумфувала у 1964, 2008 та 2012 роках. Тепер Іспанія є найбільш успішною збірною в історії Євро.