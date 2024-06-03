Не Україною єдиною: розклад найкращих товариських матчів напередодні Євро-2024

Національні команди розпочали підготовку до найголовнішого футбольного турніру літа - чемпіонату Європи-2024. Глядачі ж зможуть у прямій трансляціях спостерігати за битвами топ-збірних континенту.

Менш ніж за два тижні, 14 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу. На турнір, що пройде в Німеччині, з'їдуться 24 найкращі збірні континенту.

Слідкуйте з нами Перший матч перед Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна

Календар спарингів у червні

Тим часом, напередодні Євро команди проводять двотижневі збори заради найкращої підготовки до турніру. Невід'ємною частиною цих зборів є товариські матчі.\

Вони позбавлені турнірної мотивації, тому тренери можуть відпрацювати певні експерименти. Глядачі ж отримують цікавий футбольний контент під час паузи між змаганнями.

До прикладу, збірна України проведе аж три спаринги напередодні Євро-2024. Суперниками команди Сергія Реброва будуть Німеччина, Польща та Молдова. Вашій увазі – розклад найцікавіших товариських матчів на найближчі два тижні.

3 червня (понеділок)

20:00 Хорватія – Північна Македонія

Хорватія – Північна Македонія 21:45 Німеччина – Україна

Німеччина – Україна 21:45 Англія – Боснія і Герцеговина

4 червня (вівторок)

19:00 Словенія – Вірменія

Словенія – Вірменія 21:30 Румунія – Болгарія

Румунія – Болгарія 21:45 Австрія – Сербія

Австрія – Сербія 21:45 Ірландія – Угорщина

Ірландія – Угорщина 21:45 Португалія – Фінляндія

Португалія – Фінляндія 21:45 Італія – Туреччина

5 червня (середа)

20:00 Данія – Швеція

Данія – Швеція 21:30 Бельгія – Чорногорія

Бельгія – Чорногорія 22:00 Франція – Люксембург

Франція – Люксембург 22:30 Іспанія – Андорра

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6 червня (четвер)

21:45 Нідерланди – Канада

7 червня (п'ятниця)

21:45 Польща – Україна

Польща – Україна 21:45 Англія – Ісландія

Англія – Ісландія 21:45 Німеччина – Греція

Німеччина – Греція 21:45 Шотландія – Фінляндія

8 червня (субота)

19:00 Угорщина – Ізраїль

Угорщина – Ізраїль 19:00 Швеція – Сербія

Швеція – Сербія 19:00 Швейцарія – Австрія

Швейцарія – Австрія 19:45 Португалія – Хорватія

Португалія – Хорватія 20:30 Данія – Норвегія

Данія – Норвегія 21:00 Бельгія – Люксембург

Бельгія – Люксембург 22:30 Іспанія – Північна Ірландія

9 червня (неділя)

21:45 Італія – Боснія і Герцеговина

Італія – Боснія і Герцеговина 21:45 Словаччина – Вельс

Словаччина – Вельс 22:15 Франція – Канада

10 червня (понеділок)

19:00 Чехія – Північна Македонія

Чехія – Північна Македонія 21:45 Нідерланди – Ісландія

Нідерланди – Ісландія 22:15 Польща – Туреччина

11 червня (вівторок)

19:00 Молдова – Україна

Молдова – Україна 21:45 Португалія – Ірландія

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Де дивитися

Всі вище зазначені спаринги проходять під егідою УЄФА, який і займається показом матчів. В Україні офіційним транслятором цих ігор є ОТТ-платформа Megogo.

Саме там глядачі зможуть побачити онлайн матчі команд-учасниць Євро-2024. Що ж стосується ігор за участю України, то нашу збірну в прямому ефірі можна побачити також на регіональних каналах Суспільного.

Нагадаємо, що Євро-2024 в Україні також транслюватимуть Megogo (для інтернет-користувачів) та Суспільне (для телеглядачів). Турнір пройде з 14 червня по 14 липня на стадіонах Німеччини.