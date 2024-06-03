Не Україною єдиною: розклад найкращих товариських матчів напередодні Євро-2024
Національні команди розпочали підготовку до найголовнішого футбольного турніру літа - чемпіонату Європи-2024. Глядачі ж зможуть у прямій трансляціях спостерігати за битвами топ-збірних континенту.
Менш ніж за два тижні, 14 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу. На турнір, що пройде в Німеччині, з'їдуться 24 найкращі збірні континенту.
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Календар спарингів у червні
Тим часом, напередодні Євро команди проводять двотижневі збори заради найкращої підготовки до турніру. Невід'ємною частиною цих зборів є товариські матчі.\
Вони позбавлені турнірної мотивації, тому тренери можуть відпрацювати певні експерименти. Глядачі ж отримують цікавий футбольний контент під час паузи між змаганнями.
До прикладу, збірна України проведе аж три спаринги напередодні Євро-2024. Суперниками команди Сергія Реброва будуть Німеччина, Польща та Молдова. Вашій увазі – розклад найцікавіших товариських матчів на найближчі два тижні.
3 червня (понеділок)
- 20:00 Хорватія – Північна Македонія
- 21:45 Німеччина – Україна
- 21:45 Англія – Боснія і Герцеговина
4 червня (вівторок)
- 19:00 Словенія – Вірменія
- 21:30 Румунія – Болгарія
- 21:45 Австрія – Сербія
- 21:45 Ірландія – Угорщина
- 21:45 Португалія – Фінляндія
- 21:45 Італія – Туреччина
5 червня (середа)
- 20:00 Данія – Швеція
- 21:30 Бельгія – Чорногорія
- 22:00 Франція – Люксембург
- 22:30 Іспанія – Андорра
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6 червня (четвер)
- 21:45 Нідерланди – Канада
7 червня (п'ятниця)
- 21:45 Польща – Україна
- 21:45 Англія – Ісландія
- 21:45 Німеччина – Греція
- 21:45 Шотландія – Фінляндія
8 червня (субота)
- 19:00 Угорщина – Ізраїль
- 19:00 Швеція – Сербія
- 19:00 Швейцарія – Австрія
- 19:45 Португалія – Хорватія
- 20:30 Данія – Норвегія
- 21:00 Бельгія – Люксембург
- 22:30 Іспанія – Північна Ірландія
9 червня (неділя)
- 21:45 Італія – Боснія і Герцеговина
- 21:45 Словаччина – Вельс
- 22:15 Франція – Канада
10 червня (понеділок)
- 19:00 Чехія – Північна Македонія
- 21:45 Нідерланди – Ісландія
- 22:15 Польща – Туреччина
11 червня (вівторок)
- 19:00 Молдова – Україна
- 21:45 Португалія – Ірландія
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Де дивитися
Всі вище зазначені спаринги проходять під егідою УЄФА, який і займається показом матчів. В Україні офіційним транслятором цих ігор є ОТТ-платформа Megogo.
Саме там глядачі зможуть побачити онлайн матчі команд-учасниць Євро-2024. Що ж стосується ігор за участю України, то нашу збірну в прямому ефірі можна побачити також на регіональних каналах Суспільного.
Нагадаємо, що Євро-2024 в Україні також транслюватимуть Megogo (для інтернет-користувачів) та Суспільне (для телеглядачів). Турнір пройде з 14 червня по 14 липня на стадіонах Німеччини.