Не Україною єдиною: розклад найкращих товариських матчів напередодні Євро-2024

3 червня 2024, 12:39
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Національні команди розпочали підготовку до найголовнішого футбольного турніру літа - чемпіонату Європи-2024. Глядачі ж зможуть у прямій трансляціях спостерігати за битвами топ-збірних континенту.

Менш ніж за два тижні, 14 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу. На турнір, що пройде в Німеччині, з'їдуться 24 найкращі збірні континенту.

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Календар спарингів у червні

Тим часом, напередодні Євро команди проводять двотижневі збори заради найкращої підготовки до турніру. Невід'ємною частиною цих зборів є товариські матчі.\

Вони позбавлені турнірної мотивації, тому тренери можуть відпрацювати певні експерименти. Глядачі ж отримують цікавий футбольний контент під час паузи між змаганнями.

До прикладу, збірна України проведе аж три спаринги напередодні Євро-2024. Суперниками команди Сергія Реброва будуть Німеччина, Польща та Молдова. Вашій увазі – розклад найцікавіших товариських матчів на найближчі два тижні.

3 червня (понеділок)

  • 20:00 Хорватія – Північна Македонія
  • 21:45 Німеччина – Україна
  • 21:45 Англія – Боснія і Герцеговина

4 червня (вівторок)

  • 19:00 Словенія – Вірменія
  • 21:30 Румунія – Болгарія
  • 21:45 Австрія – Сербія
  • 21:45 Ірландія – Угорщина
  • 21:45 Португалія – Фінляндія
  • 21:45 Італія – Туреччина

5 червня (середа)

  • 20:00 Данія – Швеція
  • 21:30 Бельгія – Чорногорія
  • 22:00 Франція – Люксембург
  • 22:30 Іспанія – Андорра

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6 червня (четвер)

  • 21:45 Нідерланди – Канада

7 червня (п'ятниця)

  • 21:45 Польща – Україна
  • 21:45 Англія – Ісландія
  • 21:45 Німеччина – Греція
  • 21:45 Шотландія – Фінляндія

8 червня (субота)

  • 19:00 Угорщина – Ізраїль
  • 19:00 Швеція – Сербія
  • 19:00 Швейцарія – Австрія
  • 19:45 Португалія – Хорватія
  • 20:30 Данія – Норвегія
  • 21:00 Бельгія – Люксембург
  • 22:30 Іспанія – Північна Ірландія

9 червня (неділя)

  • 21:45 Італія – Боснія і Герцеговина
  • 21:45 Словаччина – Вельс
  • 22:15 Франція – Канада

10 червня (понеділок)

  • 19:00 Чехія – Північна Македонія
  • 21:45 Нідерланди – Ісландія
  • 22:15 Польща – Туреччина

11 червня (вівторок)

  • 19:00 Молдова – Україна
  • 21:45 Португалія – Ірландія

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Де дивитися

Всі вище зазначені спаринги проходять під егідою УЄФА, який і займається показом матчів. В Україні офіційним транслятором цих ігор є ОТТ-платформа Megogo.

Саме там глядачі зможуть побачити онлайн матчі команд-учасниць Євро-2024. Що ж стосується ігор за участю України, то нашу збірну в прямому ефірі можна побачити також на регіональних каналах Суспільного.

Нагадаємо, що Євро-2024 в Україні також транслюватимуть Megogo (для інтернет-користувачів) та Суспільне (для телеглядачів). Турнір пройде з 14 червня по 14 липня на стадіонах Німеччини.

Автор: Анатолій Дерека