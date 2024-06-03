У понеділок, 1 червня, відбудеться перший товариський матч збірної України напередодні Євро-2024. Команда Сергія Реброва поміряється силами із господарями чемпіонату Європи Німеччиною, пише 24 Канал.

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"Синьо-жовті" зібрались у Нюрнбергу, де пройде спаринг, майже у повному складі. Єдиним виключенням є відсутність Андрія Луніна, який у суботу разом з Реалом був у заявці на фінал Ліги чемпіонів.

Інші 25 гравців готуються до гри з німцями. Під питанням була участь Георгія Судакова та Віталія Миколенка. Проте Сергій Ребров запевнив, що лідери команди працюють у загальній групі.

Що стосується німців, то Юліан Нагельсманн поки не зможе розраховувати на чотирьох гравців-фіналістів Ліги чемпіонів. Мова про Шлоттербека, Рюдігера, Крооса та Фюллькруга. Також продовжує оговтуватися від травми Павлович.

В іншому склади команд мають бути наближеними до основи. Ребров та Нагельсманн хіба що можуть надати додатковий відпочинок тим, хто провів виснажливий сезон або тільки-но відновився від травми.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Німеччина – Україна можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Також пряма трансляція спарингу буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Україна. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.