Команда Сергія Реброва потрапила у групу E. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.

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Очікування Реброва від України на Євро-2024

Перед стартом турніру щодо можливостей своєї команди висловився Сергій Ребров. Він вважає, що збірна України має великий потенціал, проте закликав не забувати про складнощі, з якими зіштовхуються "синьо-жовті".

Завжди вважають, що Україна – це футбольна країна, і я з цим абсолютно згоден. Але є інші чинники – війна, тривалі переїзди, дуже великі додаткові навантаження на гравців, на які ми повинні зважати. Однак, як і вболівальники, я вважаю, що в нас дуже хороша збірна, і ми будемо намагатися досягти максимуму на цьому Євро,

– сказав Ребров.

Наставник збірної України також зауважив, що наразі в нього зібралася дуже збалансована команда та висловив упевненість у її рівні. Окремо Сергій Ребров виділив фактор стилю своєї команди, який дуже важливий у сучасному футболі.

"У нас молода збірна, але я не бачу тут проблеми. Вважаю, що для всіх команд дуже важливий баланс між досвідченими гравцями та молодими, які дають більше енергії на полі. І я думаю, що в нас у команді є цей баланс: маємо і досвідчених хлопців, і таланти, для яких цей великий турнір перший у житті.

Стиль гри Реброва? Я вважаю, що для сучасного футболу дуже важлива швидкість. Решту побачите на Євро. На рівні національних команд зібрані найкращі гравці своїх країн, тому іноді доводиться підлаштовуватися під суперника. Також трапляються травми. Тому нашій збірній дуже важливо показати, що вона розуміє, як грати в рамках іншої схеми. Ми це показували у відбірковому циклі, і я переконаний, що продемонструємо й на Євро", – розповів Ребров.

Довідка. Перший матч на турнірі збірна України зіграє 17 червня з Румунією. Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Нагадаємо, що раніше своїми очікуваннями від Євро-2024 поділився Георгій Судаков. Він заявив, що команда вірить у свої сили та може дійти до далеких стадій турніру.