Перед стартом змагань "синьо-жовті" звернули увагу світу на війну в рідній країні. Гравці нашої національної команди записали відео з закликом допомагати Україні.
Читайте також Футбольна подорож Німеччиною: представлення всіх стадіонів чемпіонату Європи-2024
Важливий меседж для світу
На ньому показані кадри руйнувань рідних населених пунктів футболістів через російську агресію. У звернені кожен гравець розповів про рідний край, який наразі має боротися за своє вільне майбутнє.
Наші міста теж хотіли б приймати Євро, але зараз вони борються не за турнір, а за свободу. І тому ми закликаємо всі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні,
– йдеться у заяві УАФ.
У цьому відео знялися 13 футболістів, які представляють міста чи селища, що зазнають масованих обстрілів або є тимчасово окупованими:
- Андрій Лунін і Михайло Мудрик (Красноград, Харківщина)
- Микола Шапаренко (Велика Новосілка, Донеччина)
- Сергій Сидорчук (Запоріжжя)
- Олександр Зубков (Макіївка, Донеччина)
- Максим Таловєров та Анатолій Трубін (Донецьк)
- Микола Матвієнко (Саки, Крим)
- Олександр Зінченко (Радомишль, Житомирщина)
- Руслан Маліновський (Житомир)
- Артем Довбик (Черкаси)
- Віктор Циганков (Вінниця)
- Ілля Забарний (Київ)
Дивіться відео зі зверненням збірної України до світу
Зазначимо, що також ще з 2014 року окупована рідна Горлівка головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.
Нагадаємо, що перший матч "синьо-жовті" проведуть 17 червня о 16:00. Першим суперником на турнірі стане збірна Румунії.