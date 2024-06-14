Перед стартом змагань "синьо-жовті" звернули увагу світу на війну в рідній країні. Гравці нашої національної команди записали відео з закликом допомагати Україні.

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Важливий меседж для світу

На ньому показані кадри руйнувань рідних населених пунктів футболістів через російську агресію. У звернені кожен гравець розповів про рідний край, який наразі має боротися за своє вільне майбутнє.

Наші міста теж хотіли б приймати Євро, але зараз вони борються не за турнір, а за свободу. І тому ми закликаємо всі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні,
– йдеться у заяві УАФ.

У цьому відео знялися 13 футболістів, які представляють міста чи селища, що зазнають масованих обстрілів або є тимчасово окупованими:

  • Андрій Лунін і Михайло Мудрик (Красноград, Харківщина)
  • Микола Шапаренко (Велика Новосілка, Донеччина)
  • Сергій Сидорчук (Запоріжжя)
  • Олександр Зубков (Макіївка, Донеччина)
  • Максим Таловєров та Анатолій Трубін (Донецьк)
  • Микола Матвієнко (Саки, Крим)
  • Олександр Зінченко (Радомишль, Житомирщина)
  • Руслан Маліновський (Житомир)
  • Артем Довбик (Черкаси)
  • Віктор Циганков (Вінниця)
  • Ілля Забарний (Київ)

Дивіться відео зі зверненням збірної України до світу

Зазначимо, що також ще з 2014 року окупована рідна Горлівка головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.

Нагадаємо, що перший матч "синьо-жовті" проведуть 17 червня о 16:00. Першим суперником на турнірі стане збірна Румунії.