Команда Сергея Реброва попала в группу E. Соперниками "сине-желтых" станут Бельгия, Словакия и Румыния.

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Ожидания Реброва от Украины на Евро-2024

Перед стартом турнира относительно возможностей своей команды высказался Сергей Ребров. Он считает, что сборная Украины имеет большой потенциал, однако призвал не забывать о сложностях, с которыми сталкиваются "сине-желтые".

Всегда считают, что Украина – это футбольная страна, и я с этим абсолютно согласен. Но есть другие факторы – война, длительные переезды, очень большие дополнительные нагрузки на игроков, которые мы должны учитывать. Однако, как и болельщики, я считаю, что у нас очень хорошая сборная, и мы будем стараться достичь максимума на этом Евро,

– сказал Ребров.

Наставник сборной Украины также отметил, что сейчас у него собралась очень сбалансированная команда и выразил уверенность в ее уровне. Отдельно Сергей Ребров выделил фактор стиля своей команды, который очень важен в современном футболе.

"У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы. Считаю, что для всех команд очень важен баланс между опытными игроками и молодыми, которые дают больше энергии на поле. И я думаю, что у нас в команде есть этот баланс: есть и опытные ребята, и таланты, для которых этот большой турнир первый в жизни.

Стиль игры Реброва? Я считаю, что для современного футбола очень важна скорость. Остальное увидите на Евро. На уровне национальных команд собраны лучшие игроки своих стран, поэтому иногда приходится подстраиваться под соперника. Также случаются травмы. Поэтому нашей сборной очень важно показать, что она понимает, как играть в рамках другой схемы. Мы это показывали в отборочном цикле, и я убежден, что продемонстрируем и на Евро", – рассказал Ребров.

Справка. Первый матч на турнире сборная Украины сыграет 17 июня с Румынией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Напомним, что ранее своими ожиданиями от Евро-2024 поделился Георгий Судаков. Он заявил, что команда верит в свои силы и может дойти до поздних стадий турнира.