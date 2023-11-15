Офіційна пресслужба УЄФА повідомила, що на матчі кваліфікації ЧЄ-2024 Кіпр – Іспанія працюватиме українська суддівська бригада. Ця гра матиме турнірне значення для "Фурії Роха", яка бореться за першу сходинку в групі А.

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Головним арбітром поєдинку на Кіпрі стане Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром призначено Віталія Романова.

За ВАР відповідатимуть Катерина Монзуль та її асистент Олексій Деревинський. Матч Кіпр – Іспанія відбудеться 16 листопада та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Додамо, що українець Віктор Швецов у ролі суддівського спостерігача працюватиме на на матчі в групі І Швейцарія — Косово (18 листопада).

Турнірне становище в групі А