Менш ніж за два тижні стартує чемпіонат Європи з футболу. До Німеччини з'їдуться 24 найкращі збірні континенту, де будуть розбиті на шість груп по 4 команди.

До теми Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів

Відчутна втрата для Італії

Серед основних фаворитів турніру є і чинний чемпіон Європи Італія. Команда Лучано Спаллетті посіла у кваліфікації друге місце в групі, залишивши позаду Україну.

У травні коуч оголосив розширену заявку на Євро-2024 з 30 гравців. Втім напередодні товариських матчів "Скуадра Адзурра" втратила одного з основних центрбеків.

Мова про 20-річного Джорджо Скальвіні, який цього сезону виграв з Аталантою Лігу Європи. Гравець порвав хрестоподібні зв'язки в останньому матчі Серії А проти Фіорентини.

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Що чекає на Італію

Таким чином, захисник пропустить не тільки Євро, але і більшу частину сезону 2024-2025. Минулого сезону Скальвіні відіграв аж 46 матчів, забивши два голи та віддавши три асисти.

Скальвіні має у своєму активи вісім матчів за "Скуадру Адзурру". Наразі у складі збірної Італії наразі є три чистих центрбеки – Алессандро Бастоні, Джанлука Манчіні та Франческо Ачербі.

Також в центрі можуть зіграти Маттео Дарміан та Ріккардо Калафіорі. Нагадаємо, що чемпіони Європи потрапили у групу В, де протистоятимуть Албанії (15 червня), Іспанії (20 червня) та Хорватії (24 червня).