Менее чем через две недели стартует чемпионат Европы по футболу. В Германию съедутся 24 лучшие сборные континента, где будут разбиты на шесть групп по 4 команды.

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Ощутимая потеря для Италии

Среди основных фаворитов турнира есть и действующий чемпион Европы Италия. Команда Лучано Спаллетти заняла в квалификации второе место в группе, оставив позади Украину.

В мае коуч объявил расширенную заявку на Евро-2024 из 30 игроков. Впрочем, накануне товарищеских матчей "Скуадра Адзурра" потеряла одного из основных центрбеков.

Речь о 20-летнем Джорджо Скальвини, который в этом сезоне выиграл с Аталантой Лигу Европы. Игрок порвал крестообразные связки в последнем матче Серии А против Фиорентины.

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Что ждет Италию

Таким образом, защитник пропустит не только Евро, но и большую часть сезона 2024-2025. В прошлом сезоне Скальвини отыграл аж 46 матчей, забив два гола и отдав три ассиста.

Скальвини имеет в своем активе восемь матчей за "Скуадру Адзурру". Сейчас в составе сборной Италии сейчас есть три чистых центрбека – Алессандро Бастони, Джанлука Манчини и Франческо Ачерби.

Также в центре могут сыграть Маттео Дармиан и Риккардо Калафиори. Напомним, что чемпионы Европы попали в группу В, где будут противостоять Албании (15 июня), Испании (20 июня) и Хорватии (24 июня).