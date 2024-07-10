Два претенденти на чемпіонство: хто став фіналістом Євро-2024
На чемпіонаті Європи-2024 завершилися півфінальні поєдинки. За підсумком цих матчів визначилися учасники фіналу Євро-2024.
Чемпіонат Європи-2024 наближається до кульмінації. Двом найкращим збірним Європи залишилося визначити нового чемпіона, пише 24 Канал.
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Хто став фіналістом Євро-2024
У першому півфіналі зустрілися збірні Іспанії та Франції (2:1). Доля переможця поєдинку вирішилася у першому таймі. Рахунок у зустрічі ударом головою відкрив Коло Муані. У цьому епізоді форварду асистував Кіліан Мбаппе.
Іспанці відповіли голами Ламіна Ямаля та Дані Ольмо. Особливо красивим виявився перший м'яч у виконанні 16-річного вундеркінда, який став справжнім відкриттям чемпіонату.
Таким чином, першим фіналістом Євро-2024 стала збірна Іспанії.
Суперник "Фурії рохи" визначився у другому протистоянні між збірними Нідерландів та Англії. На старті Євро "Три леви" вважалися головним фаворитом турніру.
У неймовірному за драматургією поєдинку підопічні Саутгейта вирвали перемогу у "помаранчевих" з рахунком 2:1.
Англія вдруге вийшла у фінал, де зустрінеться зі збірною Іспанії.
Де та коли відбудеться фінал Євро-2024
Вирішальна битва за чемпіонство відбудеться у неділю, 14 липня, на Олімпійському стадіоні в Берліні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
- 14 липня, 22:00. Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (Берлін)