Після першого туру "синьо-жовті" замикають квартет групи Е. У разі поразки українці можуть достроково попрощатися з Євро-2024.

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Чи зіграє Циганков проти Словаччини

Напередодні відповідального поєдинку збірна України має певні кадрові проблеми. Під питанням участь у матчі Віталія Миколенко, який травмувався у спарингу з Молдовою (4:0).

Крім того, викликає занепокоєння стан Віктора Циганкова. Вінгер Жирони за день до матчу тренувався індивідуально. Достеменно невідомо, з чим пов'язана відсутність Віктора у загальній групі.

Нагадаємо, що Циганков вийшов зі стартових хвилин на поєдинок проти Румунії. Вінгер відіграв 62 хвилини і був замінений на Андрія Ярмоленка.

Зазначимо, що на передматчевій пресконференції Сергій Ребров повідомив, що низка гравців мають мікроушкодження. Однак наставник не уточнював, хто саме.

Нагадаємо, що поєдинок 2-го туру в групі Е Словаччина – Україна відбудеться в п'ятницю, 21 червня. Гра пройде у Дюссельдорфі. Початок матчу запланований на 16:00 за київським часом.