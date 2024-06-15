Стартовий матч групи C на Євро-2024: де дивитися поєдинок Словенія – Данія

У неділю, 16 червня, відбудеться третій ігровий день чемпіонату Європи з футболу. На німецьких стадіонах буде зіграно три матчі, в одному з яких Словенія зустрінеться з Данією.

Команди добре відомі одна одній. Вони були суперниками у кваліфікації на Євро-2024, де посіли перші дві сходинки, набравши по 22 залікові пункти, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Словенія – Данія

В очних зустрічах перевагу мала команда Каспера Юльманда, яка вдома перемогла з рахунком 2:1, а у Словенії була зафіксована нічия 1:1. Тож завдяки цьому показнику саме Данія виграла відбіркову групу.

Матч уже в фінальній частині континентальної першості відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00.

Цю зустріч в Україні можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO, який покаже всі без виключення поєдинки Євро-2024 з футболу. Перегляд матчів доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також цей поєдинок потрапив у список 22-х, які транслюватимуть на місцевих телеканалах Суспільного. На сайті ж 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція та огляд матчу одразу після його закінчення.

. Цього ж дня відбудеться ще один поєдинок групи C. Сербія й Англія розпочнуть гру о 22:00.

Нагадаємо, що в попередньому Євро-2020 Словенія не брала участь, не відібравшись через кваліфікацію. Данія ж стала головним відкриттям турніру й поступилася лише у півфіналі.