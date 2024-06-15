Команды хорошо известны друг другу. Они были соперниками в квалификации на Евро-2024, где заняли первые две ступеньки, набрав по 22 зачетных пункта, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Словения – Дания

В очных встречах преимущество имела команда Каспера Юльманда, которая дома победила со счетом 2:1, а в Словении была зафиксирована ничья 1:1. Поэтому благодаря этому показателю именно Дания выиграла отборочную группу.

Матч уже в финальной части континентального первенства состоится в Штутгарте на "MHPArena". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.

Эту встречу в Украине можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который покажет все без исключения поединки Евро-2024 по футболу. Просмотр матчей доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также этот поединок попал в список 22-х, которые будут транслировать на местных телеканалах Суспільного. На сайте же 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция и обзор матча сразу после его окончания.

Справка. В этот же день состоится еще один поединок группы C. Сербия и Англия начнут игру в 22:00.

Напомним, что в предыдущем Евро-2020 Словения не участвовала, не отобравшись через квалификацию. Дания же стала главным открытием турнира и уступила лишь в полуфинале.