Україна вийшла на молодіжне Євро: коли турнір, хто суперники, як потрапити на Олімпійські Ігри

Збірна U-21 завоювала третю в історію путівку на чемпіонат Європи до 21 року. Розповідаємо, що чекає на підопічних Руслана Ротаня у Румунії та Грузії.

Україна на молодіжному Євро

Молодіжна збірна України досягла мети у відборі на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня розгромила словаків у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації та вийшла на чемпіонат Європи, пише 24 канал.

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Для "синьо-жовтих" це вже третій вихід на молодіжне Євро за всю історію. У 2006 році підопічні Олексія Михайличенка здивували Європи, вийшовши у фінал. Там Україна поступилась золотом Нідерландам.

Наступний вихід на чемпіонат Європи був у 2011 році і тоді команда Павла Яковенка виступила гірше. Лише нічия з Англією була в нашому активі, тоді як чехам та іспанцям "синьо-жовті" програли.

Серед 16-ти найкращих молодіжок

Тепер же Україна поїде на своє третє в історії молодіжне Євро. У групі команда Ротаня поступилась французам, але обійшла Сербію, Фарерські острови, Північну Македонію та Вірменію.

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У плей-офф українці на виїзді поступились словакам (2:3), але здобули впевнену перемогу на номінально домашньому полі (3:0). Хет-триком відзначився Данило Сікан. Всього на молодіжному Євро зіграють 16 команд:

Румунія

Грузія

Бельгія

Іспанія

Німеччина

Португалія

Англія

Нідерланди

Франція

Італія

Норвегія

Швейцарія

Україна

Чехія

Хорватія

Ізраїль

Формат Євро-2023

Команди розділяться на 4 групи по чотири колективи. З кожного квартету в 1/4 фіналу пройдуть по дві збірні, а далі – олімпійська схема.

Жеребкування фінальної стадії відбудеться 18 жовтня в Бухаресті. Там же і пройде матч-відкриття – 21 червня 2023 року. Всього турнір приймуть 8 стадіонів у п'яти містах:

стадіон "Стяуа" (Бухарест)

стадіон "Рапід-Джулешті" (Бухарест)

"Клуж Арена" (Клуж-Напока)

стадіон "Константін Радулеску" (Клуж-Напока)

стадіон "Борис Пайчадзе" (Тбілісі)

стадіон "Міхеїл Месхі" (Тбілісі)

"Батумі Стедіум" (Батумі)

стадіон "Рамаз Шенгелія" (Кутаїсі)

Фінал же пройде 8 липня того ж року у Тбілісі. При цьому трійка найкращих команд турніру потраплять на Олімпійські Ігри-2024. Також місце на Олімпіаді зарезервовано за Францією (господарка івенту).

Рекордсмени Євро U-21

Найкращими молодіжними збірними в історії є Італія та Іспанія. Обидвом командам вдавалось тріумфувати по п'ять разів, у німців – три перемоги.

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Саме Бундестім є чинним володарем трофею. У 2021 році Німеччина мінімально здолала у фіналі Португалію. При цьому без німців не обходились останні три фінали Євро U-21