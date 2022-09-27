Україна на молодіжному Євро
Молодіжна збірна України досягла мети у відборі на Євро-2023. Команда Руслана Ротаня розгромила словаків у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації та вийшла на чемпіонат Європи, пише 24 канал.
До теми Молодіжна збірна України вперше за 12 років пробилася на Євро-2023, розгромивши Словаччину
Для "синьо-жовтих" це вже третій вихід на молодіжне Євро за всю історію. У 2006 році підопічні Олексія Михайличенка здивували Європи, вийшовши у фінал. Там Україна поступилась золотом Нідерландам.
Наступний вихід на чемпіонат Європи був у 2011 році і тоді команда Павла Яковенка виступила гірше. Лише нічия з Англією була в нашому активі, тоді як чехам та іспанцям "синьо-жовті" програли.
Серед 16-ти найкращих молодіжок
Тепер же Україна поїде на своє третє в історії молодіжне Євро. У групі команда Ротаня поступилась французам, але обійшла Сербію, Фарерські острови, Північну Македонію та Вірменію.
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У плей-офф українці на виїзді поступились словакам (2:3), але здобули впевнену перемогу на номінально домашньому полі (3:0). Хет-триком відзначився Данило Сікан. Всього на молодіжному Євро зіграють 16 команд:
- Румунія
- Грузія
- Бельгія
- Іспанія
- Німеччина
- Португалія
- Англія
- Нідерланди
- Франція
- Італія
- Норвегія
- Швейцарія
- Україна
- Чехія
- Хорватія
- Ізраїль
Формат Євро-2023
Команди розділяться на 4 групи по чотири колективи. З кожного квартету в 1/4 фіналу пройдуть по дві збірні, а далі – олімпійська схема.
Жеребкування фінальної стадії відбудеться 18 жовтня в Бухаресті. Там же і пройде матч-відкриття – 21 червня 2023 року. Всього турнір приймуть 8 стадіонів у п'яти містах:
- стадіон "Стяуа" (Бухарест)
- стадіон "Рапід-Джулешті" (Бухарест)
- "Клуж Арена" (Клуж-Напока)
- стадіон "Константін Радулеску" (Клуж-Напока)
- стадіон "Борис Пайчадзе" (Тбілісі)
- стадіон "Міхеїл Месхі" (Тбілісі)
- "Батумі Стедіум" (Батумі)
- стадіон "Рамаз Шенгелія" (Кутаїсі)
Фінал же пройде 8 липня того ж року у Тбілісі. При цьому трійка найкращих команд турніру потраплять на Олімпійські Ігри-2024. Також місце на Олімпіаді зарезервовано за Францією (господарка івенту).
Рекордсмени Євро U-21
Найкращими молодіжними збірними в історії є Італія та Іспанія. Обидвом командам вдавалось тріумфувати по п'ять разів, у німців – три перемоги.
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Саме Бундестім є чинним володарем трофею. У 2021 році Німеччина мінімально здолала у фіналі Португалію. При цьому без німців не обходились останні три фінали Євро U-21