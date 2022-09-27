Украина на молодежном Евро

Молодежная сборная Украины добилась цели в отборе на Евро-2023. Команда Руслана Ротаня разгромила словаков в ответном матче плей-офф квалификации и вышла на чемпионат Европы, пишет 24 канал.

По теме Молодежная сборная Украины впервые за 12 лет пробилась на Евро-2023, разгромив Словакию

Для "сине-желтых" это уже третий выход на молодежное Евро за всю историю. В 2006 году подопечные Алексея Михайличенко удивили Европу, выйдя в финал. Там Украина уступила золото Нидерландам.

Следующий выход на чемпионат Европы был в 2011 году, и тогда команда Павла Яковенко выступила хуже. Лишь ничья с Англией была в нашем активе, тогда как чехам и испанцам "сине-желтые" проиграли.

Среди 16 лучших молодежек

Теперь Украина поедет на свое третье в истории молодежное Евро. В группе команда Ротаня уступила французам, но обошла Сербию, Фарерские острова, Северную Македонию и Армению.

Читайте также Обошел легенду: Ярмоленко вышел на первое место по матчам за сборную Украины

В плей-офф украинцы на выезде уступили словакам (2:3), но одержали уверенную победу на номинально домашнем поле (3:0). Хет-триком отличился Даниил Сикан. Всего на молодежном Евро сыграют 16 команд:

Румыния

Грузия

Бельгия

Испания

Германия

Португалия

Англия

Нидерланды

Франция

Италия

Норвегия

Швейцария

Украина

Чехия

Хорватия

Израиль

Формат Евро-2023

Команды разделятся на 4 группы по четыре коллектива. С каждого квартета в 1/4 финала пройдут по две сборные, а дальше – олимпийская схема.

Жеребьевка финальной стадии состоится 18 октября в Бухаресте. Там же и пройдет матч-открытие – 21 июня 2023 года. Всего турнир примут 8 стадионов в пяти городах:

стадион "Стяуа" (Бухарест)

стадион "Рапид-Джулешти" (Бухарест)

"Клуж Арена" (Клуж-Напока)

стадион "Константин Радулеску" (Клуж-Напока)

стадион "Борис Пайчадзе" (Тбилиси)

стадион "Михеил Месхи" (Тбилиси)

"Батуми Стедиум" (Батуми)

стадион "Рамаз Шенгелия" (Кутаиси)

Финал пройдет 8 июля того же года в Тбилиси. При этом тройка лучших команд турнира попадут на Олимпийские Игры-2024. Также место на Олимпиаде зарезервировано по Франции (хозяйка ивента).

Рекордсмены Евро U-21

Лучшими молодежными сборными в истории Италия и Испания. Обеим командам удавалось торжествовать по пять раз, у немцев – три победы.

Читайте также Сборную Украины по боксу заставили выступать под нейтральным флагом на ЧЕ из-за россиянина

Именно Бундестим является действующим обладателем трофея. В 2021 году Германия минимально одолела в финале Португалию. При этом без немцев не обходились последние три финала Евро U-21.