Ярмоленко вийшов у стартовому складі збірної України на матч проти Шотландії 27 вересня. Цей матч став 112-м для Ярмоленка у національній збірній. Таким чином він вийшов на перше місце за кількістю зіграних матчів за "синьо-жовтих", обійшовши в цьому списку Андрія Шевченка, в якого 111 матчів.

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При цьому Шевченко зберігає ще лідерство за кількістю голів за збірну України – 48. В Ярмоленка поки 45 голів.

Варто відзначити, що Ярмоленко дебютував за збірну України 5 вересня 2009 року у відбірковому матчі до чемпіонату світу проти Андорри. У цьому ж матчі він забив і свій дебютний гол за команду.

Варто відзначити, що більше матчів за збірну України провів Анатолій Тимощук – 144. Однак після повномасштабного вторгнення росії до України він не лише не підтримав свою Батьківщину, а залишився працювати в росії (тренером у зєніті з санкт-петербурга), де активно брав участь у пропагандистських заходах.

Після цього в Українській асоціації футболу вирішили виключити Тимощука з реєстру гравців національної збірної, позбавивши його усіх звань.