Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023
"Синьо-жовті" зіграють вже на третьому для себе чемпіонаті Європи U21. Розповідаємо про турнір у Румунії та Грузії, а також шанси команди Руслана Ротаня.
Вже у середу, 21 червня, у Румунії та Грузії стартує молодіжний чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі братимуть 16 найкращих команд Європи U21.
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Серед них буде із команда України під керівництвом Руслана Ротаня. 24 канал розповідає про молодіжне Євро-2023, як там опинилась наша збірна та чого від неї очікувати.
Історія та формат Євро U21
Це буде вже 24-те молодіжне Євро в історії. Турнір проходить з 1978 року кожні два роки. Найбільше тріумфів у своєму активі мають Іспанія та Італія – аж по п'ять чемпіонств. На рахунку німців три трофеї.
На Євро-2023 тренери можуть викликати футболістів, які народились не раніше 1 січня 2000 року. Тобто фактично на турнірі U21 можуть взяти участь 23-річні гравці, адже відлік починається зі старту кваліфікації, а не самого турніру.
16 учасників сформують чотири квартети, з яких по дві команди вийдуть у плей-офф. Три найкращі збірні турніру отримають путівки на Олімпійські Ігри-2024, які пройдуть у Парижі. При цьому цей рейтинг не включає в себе Францію. "Ле Бле" потрапить четвертою на Олімпіаду на правах господарів.
Україна на молодіжному Євро
Для України це буде лише третє молодіжне Євро в історії. Вперше "синьо-жовті" потрапили на турнір у 2006 році під керівництвом Олексія Михайличенка. Тоді Україна змогла створити сенсацію та вийти у фінал.
Правда, там "синьо-жовті" поступились Нідерландам. Зірками у тій команді були Пятов, Михалик, Алієв, Мілевський і Фомін. Наступного разу Україна потрапила на Євро U21 у 2011 році. Але на самому турнірі підопічні Павла Яковенка провалились.
Українці розписали нульову нічию із Англією, а також поступились Чехії та Іспанії, посівши останнє місце в групі. При цьому склад у Яковенка був більш топовий. У ньому були такі гравці, як:
- Денис Бойко
- Ярослав Ракицький
- Сергій Кривцов
- Тарас Степаненко
- Євген Коноплянка
- Андрій Ярмоленко
- Артем Кравець
- Роман Зозуля
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Шлях України на Євро-2023
Цього разу підопічні Ротаня непогано пройшли кваліфікацію. У групі із Францією, Сербією, Фарерськими островами, Північною Македонією та Вірменією наша команда виграла 7 з 10-ти матчів та посіла друге місце.
Це дало "синьо-жовтим" путівку у стикові матчі, де їм випала непроста збірна Словаччини. Перший матч на виїзді Україна програла 2:3, але у другій зустрічі хет-трик Сікана (3:0) вивів Україну на Євро.
Як і Данило, три голи у кваліфікації оформили Судаков і Ванат. Головним же бомбардиром команди Ротаня став Дмитро Криськів із чотирма м'ячами.
Суперники на Євро
Турнір буде проходити одразу у двох країнах, які розділяє Чорне море. У Грузії матчі приймуть два стадіони у Тбілісі, а також по одному у Батумі та Кутаїсі. Ігри у Румунії проходитимуть у Бухаресті та Клуж-Напоці (по дві арени).
Саме у столиці Румунії і буде грати збірна України на груповій стадії. За результатами жеребкування сформувались наступні квартети:
|ГРУПА А
(Тбілісі)
|ГРУПА В
(Бухарест)
|ГРУПА С
(Батумі, Кутаїсі)
|ГРУПА D
(Клуж-Напока)
|Грузія
|Румунія
|Чехія
|Норвегія
|Португалія
|Іспанія
|Англія
|Швейцарія
|Бельгія
|Україна
|Німеччина
|Італія
|Нідерланди
|Хорватія
|Ізраїль
|Франція
Підопічні Ротаня потрапили у непростий квартет, де присутній головний фаворит змагання – збірна Іспанії. Також нашими суперниками стануть міцна збірна Хорватії та країна-господарка Румунія. На Євро тренер заявив наступних 23-х гравців:
Воротарі:
- Анатолій Трубін (Шахтар)
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Кіріл Фесюн (Колос)
Захисники:
- Арсеній Батагов (Зоря)
- Максим Таловєров (ЛАСК)
- Олександр Сирота (Динамо)
- Костянтин Вівчаренко (Динамо)
- Максим Брагару (Чорноморець)
- Ростислав Лях (Рух)
- Олексій Сич (Кортрейк)
Півзахисники:
- Олексій Кащук (Сабах)
- Артем Бондаренко (Шахтар)
- Георгій Судаков (Шахтар)
- Іван Желізко (Валмієра)
- Володимир Бражко (Зоря)
- Олег Очеретько (Шахтар)
- Микола Михайленко (Олександрія)
- Дмитро Криськів (Шахтар)
- Михайло Мудрик (Челсі)
- Олександр Назаренко (Дніпро-1)
Нападники:
- Владислав Ванат (Динамо)
- Данило Сікан (Шахтар)
- Богдан В'юнник (Грацер)
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Чи вийде Україна з групи?
На думку букмекерів, Україна не є фаворитом на вихід з групи. Шанси іспанців оцінюються як беззаперечними, тоді як хорвати мають трохи більше шансів за підопічних Ротаня.
Котирування на вихід у плей-офф:
|ГРУПА А
|ГРУПА В
|ГРУПА С
|ГРУПА D
|Португалія – 1,12
|Іспанія – 1,20
|Німеччина – 1,05
|Франція – 1,06
|Нідерланди – 1,18
|Хорватія – 1,90
|Англія – 1,06
|Італія – 1,08
|Бельгія – 2,40
|Україна – 2,05
|Чехія – 5,90
|Швейцарія – 6,00
|Грузія – 10,00
|Румунія – 2,30
|Ізраїль – 7,50
|Норвегія – 7,50
Прогноз Favbet на чемпіона
Як вже зазначалось вище, головним фаворитом на перемогу на Євро є збірна Іспанії. На "фурію роху" можна поставити за 5,50. Її головними конкурентами бачаться Німеччина, Франція та Англія.
Шанси на перемогу на Євро-2023:
- Іспанія – 5,50
- Німеччина – 6,00
- Франція – 6,00
- Англія – 6,50
- Італія – 8,00
- Португалія – 10,00
- Нідерланди – 12,00
- Бельгія – 15,00
- Хорватія – 15,00
- Україна – 20,00
- Чехія – 25,00
- Румунія – 25,00
- Швейцарія – 25,00
- Норвегія – 35,00
- Ізраїль – 35,00
- Грузія – 35,00
Що ж стосується України, то коефіціент на успіх "синьо-жовтих" становить аж 20,00. Це десятий показник із 16-ти команд. Також можна поставити на на головного бомбардира турніру.
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Наприклад ймовірність того, що ним стане Михайло Мудрик, становить 40,00. У свою чергу вірогідність Богдана В'юнника чи Данила Сікана оцінюється у 55,00, а Владислава Ваната – у 60,00.
Розклад матчів для збірної України:
21 червня, 19:00. Україна – Хорватія
24 червня, 19:00. Румунія – Україна
27 червня, 21:45. Іспанія – Україна
1-2 липня. 1/4 фіналу
5 липня. 1/2 фіналу
8 липня. Фінал (Батумі)