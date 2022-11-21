Репетиція Євро-2023: молодіжна збірна України розписала мирову з Грузією

Молодіжна збірна України завершила листопадовий збір у Грузії. В останньому матчі "синьо-жовті" зіграли внічию з грузинськими однолітками.

Команда Руслана Ротаня у межах підготовки до чемпіонату Європи 2023 (U-21) провела контрольний поєдинок з командою Грузії. До речі, суперник українців також є учасником турніру на правах господаря.

ЯК ЦЕ БУЛО Україна U-21 – Грузія U-21: онлайн-трансляція матчу учасників Євро-2023

Напередодні матчу тренерський штаб "молодіжки" зіштовхнувся із кадровими проблемами. Тож звітну гру довелося провести в експериментальному складі.

У складі "синьо-жовтих" активно провів зустріч вихованець Шахтаря Олексій Кащук. Саме він на 63-й хвилині зустрічі обігрався з Краснопіром на вході до штрафного й із правої пробив у дальній кут.

Проте вже за сім хвилин грузини відігрались. Хвадагіані потужним дальнім ударом поцілив точно в кут воріт збірної України.

Фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний результат – 1:1. Зазначимо, що попередній матч із збірною Ізраїлю підопічні Ротаня завершили з таким же рахунком.

Грузія (U-21) — Україна (U-21) 1:1

Голи: Хвадагіані (70) — Кащук (63).

Україна (U-21): Кінарейкін (Твардовський, 46), Кузик (Фарина, 79), Слюсар, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желізко (к), Кулаковський (Сапуга, 66), Кащук, Краснопір (Гончарук, 84), Сігеєв (Кучерявий, 66).

За підсумками жеребкування Євро-2023 (U-21) Україна потрапила до групи В, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Наша команда розпочне свій шлях поєдинком проти Хорватії, який відбудеться 21 червня наступного року в румунському Бухаресті.