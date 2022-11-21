У понеділок, 21 листопада, підопічні Руслана Ротаня проведуть останній поєдинок в нинішньому році. "Синьо-жовті" зіграють проти молодіжної збірної Грузії.

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Гра відбудеться на стадіоні імені "Тенгіза Бурджанадзе" у Горі, що в 60 км від грузинської столиці. Стартовий свисток арбітра пролунає о 16:00 за київським часом. Варто зазначити, що суперник українців також є учасником чемпіонату Європи 2023 на правах одного з господарів турніру.

Нагадаємо, що це другий поєдинок команди Ротаня на зборі в Грузії. У суботу, 19 листопада, "синьо-жовті" зіграли внічию з Ізраїлем (1:1).

За прямою трансляцією поєдинку між молодіжними збірними України та Грузії можна слідкувати на сайті 24 каналу.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-21 – Грузія U-21

Напередодні спарингу, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про кадрову ситуацію. За словами наставника "синьо-жовтих", через травми у матчі не зможуть прийняти участь Микола Кухаревич (Гіберніан), Данило Кравчук (Інгулець), Віталій Роман (Рух). Крім того, за домовленістю з клубами залишили табір команди захисник чеського Словану Максим Таловєров та півзахисник Чорноморця Максим Брагару.

Натомість до складу збірної України довикликані двоє гравців – півзахисник Шахтаря Кирило Сігєєв та нападник Оболоні Ігор Краснопір.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Денис Твардовський (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос). Захисники: Ростислав Лях, Денис Слюсар (обидва — Рух), Мар’ян Фарина (Шахтар), Денис Кузик (Колос), Роман Якуба (Валмієра, Латвія).

Ростислав Лях, Денис Слюсар (обидва — Рух), Мар’ян Фарина (Шахтар), Денис Кузик (Колос), Роман Якуба (Валмієра, Латвія). Півзахисники: Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Марко Сапуга (Рух), Денис Бунчуков (Серен, Бельгія), Артем Кулаковський (Ворскла), Микола Михайленко (Зоря), Кирило Сігєєв (Шахтар).

Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олексій Кащук (Сабах, Азербайджан), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Марко Сапуга (Рух), Денис Бунчуков (Серен, Бельгія), Артем Кулаковський (Ворскла), Микола Михайленко (Зоря), Кирило Сігєєв (Шахтар). Нападники: Данило Гончарук (Ллейда, Іспанія), Ігор Краснопір (Оболонь).

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