Команда Руслана Ротаня в рамках подготовки к чемпионату Европы 2023 (U-21) провела контрольный поединок с командой Грузии. Кстати, соперник украинцев тоже является участником турнира на правах хозяина.

КАК ЭТО БЫЛО Украина U-21 – Грузия U-21: онлайн-трансляция матча участников Евро-2023

В преддверии матча тренерский штаб "молодежки" столкнулся с кадровыми проблемами. Так что отчетную игру пришлось провести в экспериментальном составе.

В составе "сине-желтых" активно провел встречу воспитанник Шахтера Алексей Кащук. Именно он на 63-й минуте встречи обыгрался с Краснопиром на входе в штрафную и с правой пробил в дальний угол.

Однако уже через семь минут грузины отыгрались. Хвадагиани мощным дальним ударом поразил точно в угол ворот сборной Украины.

Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат – 1:1. Отметим, что предыдущий матч со сборной Израиля подопечные Ротаня завершили с таким же счетом.

Грузия (U-21) - Украина (U-21) - 1:1 (0:0)

Голы: Хвадагиани (70) - Кащук (63).

Украина (U-21): Кинарейкин (Твардовский, 46), Кузык (Фарина, 79), Слесарь, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желизко (к), Кулаковский (Сапуга, 66), Кащук, Краснопир ( Гончарук, 84), Сигеев (Кучерявый, 66).

Важно! По итогам жеребьевки Евро-2023 (U-21) Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в следующем году в румынском Бухаресте.