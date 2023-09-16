Додасть досвіду новачкам: ЛНЗ підписав контракт із 35-річним колишнім гравцем збірної України

Черкаський колектив підсилився віковим гравцем. "Виробники насіння" потребують досвідчених виконавців, аби добре виступити у еліті українського футболу.

Євген Селін став гравцем ЛНЗ. Іменитий захисник знає . що таке перемагати та здобувати трофеї.

Варте уваги Забили відразу після фінального свистка, а суддя не зарахував: Минай не поступився Олександрії

Довго не засиджувався

Черкаський колектив, котрий бідкається внизу турнірної таблиці (15 місце 4 очки), підшуковує футболістів, які допоможуть команді втекти із зони вильоту та закріпитись у найвищому дивізіоні України. Раніше "виробники насіння" оформили трансфер вікового Дениса Олійника. ЛНЗ вирішив, що одного наддосвідченого гравця їм у клубі не вистачить, тому підсилились і ще одним.

Ним став 35-річний Євген Селін, який свого часу захищав кольори збірної України. Останнім клубом лівого захисника був одеський Чорноморець, проте в липні маститий гравець став вільним агентом, тому дістався черкаській команді задарма. У стані "виробників" насіння Селін носитиме 33-ій номер. Сам Євген зазначив, що він ще точно годиться грати на найвищому рівні України, в тому переконаний, що допоможе команді досягти поставленої мети. Фінанси умови трансферу не розголошуються, проте, скоріше за все, угода підписана на 1 рік.

Євген Селін / ЛНЗ

Представлення досвідченого захисника:

Кар'єра Селіна