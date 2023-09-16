Евгений Селин стал игроком ЛНС. Именитый защитник знает. что такое побеждать и добывать трофеи.
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Долго не засиживался
Черкасский коллектив, бедствующий внизу турнирной таблицы (15 место 4 очка), подыскивает футболистов, которые помогут команде сбежать из зоны вылета и закрепиться в высшем дивизионе Украины. Ранее "производители семян" оформили трансфер векового Дениса Олейника. ЛНЗ решил, что одного сверхопытного игрока им в клубе не хватит, потому усилились и еще одним.
Им стал 35-летний Евгений Селин, в свое время защищавший цвета сборной Украины. Последним клубом левого защитника был одесский Черноморец, однако в июле маститый игрок стал свободным агентом, поэтому достался черкасской команде бесплатно. В состоянии "производителей" семена Селин будут носить 33-й номер. Сам Евгений отметил, что он еще точно годится играть на самом высоком уровне Украины, в том убежден, что поможет команде достичь поставленных целей. Финансы условия трансфера не разглашаются, однако, скорее всего, соглашение подписано на 1 год.
Евгений Селин / ЛНЗ
Представление опытного защитника:
Карьера Селина
- Свой футбол путь Евгений начал в Металлисте, откуда его сначала арендовали в Ворсклу, а впоследствии и выкупили по неизвестной цене. Именно в состоянии полтавского клуба Селин заявил о себе на всю Украину (сыграл за "зелено-белые" 86 поединков).
- Впоследствии Олег Блохин, в то время тренировавший сборную Украины, после домашнего чемпионата Европы перетащил Евгения в киевское Динамо, которое отдало за футболиста 2 миллиона евро. Но вот в столице дела у защитника не пошли, поскольку за "бобров" он сыграл 20 матчей. Позже отправлялся в аренду родному Металлисту и греческому Платаниасу.
- Распрощался Селин с Динамо и вниманием, когда перешел к Астерасу из Греции. Затем защищал цвета венгерского МТК, киприотского Анортосиса, а также в Десне.
- Интересно, что Евгений выступал в составе сборной Украины на Евро-2012, куда вызывался из Ворсклы, а также в отборе к ЧМ-2014 (в общей сложности провел 15 матчей и забил 1 гол).
- Среди трофеев Селина – 2 Кубка Украины, 1 Суперкубок страны (Динамо) и Кубок Кипра (Анортосис).