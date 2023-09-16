Євген Селін став гравцем ЛНЗ. Іменитий захисник знає . що таке перемагати та здобувати трофеї.
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Черкаський колектив, котрий бідкається внизу турнірної таблиці (15 місце 4 очки), підшуковує футболістів, які допоможуть команді втекти із зони вильоту та закріпитись у найвищому дивізіоні України. Раніше "виробники насіння" оформили трансфер вікового Дениса Олійника. ЛНЗ вирішив, що одного наддосвідченого гравця їм у клубі не вистачить, тому підсилились і ще одним.
Ним став 35-річний Євген Селін, який свого часу захищав кольори збірної України. Останнім клубом лівого захисника був одеський Чорноморець, проте в липні маститий гравець став вільним агентом, тому дістався черкаській команді задарма. У стані "виробників" насіння Селін носитиме 33-ій номер. Сам Євген зазначив, що він ще точно годиться грати на найвищому рівні України, в тому переконаний, що допоможе команді досягти поставленої мети. Фінанси умови трансферу не розголошуються, проте, скоріше за все, угода підписана на 1 рік.
Євген Селін / ЛНЗ
Представлення досвідченого захисника:
Кар'єра Селіна
- Свій футблоьний шлях Євген розпочав у Металісті, звідки його спершу орендували до Ворскли, а згодом і викупили за невідому ціну. Саме у стані полтавського клубу Селін заявив про себе на усю Україну (зіграв за "зелено-білих" 86 поєдинків).
- Згодом Олег Блохін, який на той час тренував збірну України, після домашнього чемпіонату Європи перетягнув Євгена до київського Динамо, яке віддало за футболіста 2 мільйони євро. Та от у столиці справи у захисника не пішли, оскільки загалом за "бобрів" він зіграв 20 матчів. Пізніше відправлявся у оренди до рідного Металіста та грецького Платаніаса.
- Розпрощався Селін з Динамо та увагою тоді, коли перейшов до Астераса із Греції. Згодом захищав кольори угорського МТК, кіпріотського Анортосіса, а також в Десні.
- Цікаво, що Євген виступав у складі збірної України на Євро-2012, куди викликався із Ворскли, а також у відборі до ЧС-2014 (загалом провів 15 матчів та забив 1 гол).
- Серед трофеїв Селіна – 2 Кубки України, 1 Суперкубок країни (Динамо) та Кубок Кіпру (Анортосіс).