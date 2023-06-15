Свого часу Євген Селезньов міг перебратись у португальський чемпіонат. Тільки тепер колишній нападник Дніпра дізнався. що президент Спортинга відправляв за ним літак. Але тоді агенти футболіста приховали цю інформацію.

До теми "Я відразу з'є**вся звідти": український футболіст про період перебування у російському клубі

Селезньов: Він був готовий, а я поїхав у Кубань

Після чого Селезньов зробив найбільшу помилку у своєму житті – перебрався у російську Кубань. За цей перехід Євген вже перепросив в українців. Якби агенти сповістили Селезньову про португальський варіант, то кар'єра форварда могла скластись значно інакше. Цікаво, чому агенти так вчинили з Селезньовим?

Він був готовий, а я поїхав в Кубань. Я лише зараз почитав смс, як спілкувалися. Він каже: "Даю літак, нехай скаже "Так". Це було за два дні до закриття трансферного вікна. Але мені не сказали, що є така можливість. І таких випадків могло бути багато. Не хочу про це згадувати, мені неприємно. Ця помилка не залежала від мене. Я не виправдовую себе за Кубань, але це повинна була бути не Кубань,

– сказав Селезньов.

Також українським форвардом цікавились декілька англійських клубів – Сандерленд, Болтон та Астон Вілла. І це ще далеко не усі європейські клуби, які цікавились Селезньовим.

Нагадаємо, що Селезньов перебрався у Кубань наприкінці лютого 2016-го. Але пробув у ворожій країні лише 4 місяці та покинув російський клуб, за який встиг провести 10 матчів (забив 3 голи). Той період став першим. який Євген провів поза межами рідної України.

Додатково про футбольну кар'єру Євгена Селезньова