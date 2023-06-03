Ще 27 травня на офіційному сайті Краковії з'явилась інформація про відхід 33-річного атакувального півзахисника з України. Коноплянка пограв у польському клубі із лютого 2022 року.

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Коноплянка: Вони хотіли, щоб я продовжив контракт з Краковією

Сам футболіст вже прокоментував рішення клубу. Коноплянка зізнався, що хотів залишитись у Краковії, де йому імпонувало грати. Але тепер українцю потрібно шукати новий колектив.

Євген зауважив, що мав розмову з тренерським штабом команди, який теж хотів зберегти Коноплянку у складі свого колективу. Але остаточне та кардинально інше рішення ухвалив керівник клубу.

Перед останньою грою чемпіонату я спілкувався з тренерами. Вони хотіли, щоб я продовжив контракт з Краковією. Але інше рішення ухвалив керівник клубу Януш Філіпяк. Я не знаю, чому. Я не розмовляв з ним,

– заявив Коноплянка.

Євген оцінив свої виступи у польському клубі та заявив, що відкритий до пропозицій інших команд. Коноплянка не виключає, що продовжить свою кар'єру у Польщі.

"За шкалою від 1 до 10 я б поставив своїм виступам у Краковії 8,5. Мені не вдалось забити багато голів, тому що у мене були інші завдання. Я намагався регулярно діставати м'яч і тримати його для команди. Це був хороший час для мене. Можливо, вболівальники очікували від мене більшої результативності, але моя роль була іншою. Можливо, власник клубу очікував кращих результатів, тому що я прийшов, як зірка, і тому він був розчарований. Зараз я відкритий для пропозицій з усіх країн. Не виключаю переходу і в якийсь інший польський клуб", – розповів український футболіст.