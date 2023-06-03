Еще 27 мая на официальном сайте Краковии появилась информация о уход 33-летнего атакующего полузащитника из Украины. Коноплянка поиграл в польском клубе с февраля 2022 года.
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Коноплянка: Они хотели, чтобы я продлил контракт с Краковией
Сам футболист уже прокомментировал решение клуба. Коноплянка признался, что хотел остаться в Кракове, где ему импонировало играть. Но теперь украинцу нужно искать новый коллектив.
Евгений отметил, что разговаривал с тренерским штабом команды, который тоже хотел сохранить Коноплянку в составе своего коллектива. Но окончательно и другое решение принял руководитель клуба.
Перед последней игрой чемпионата я общался с тренерами. Они хотели, чтобы я продлил контракт с Краковией. Но другое решение принял руководитель клуба Януш Филипяк. Я не знаю почему. Я не разговаривал с ним,
– заявил Коноплянка.
Евгений оценил свои выступления в польском клубе и заявил, что открыт к предложениям других команд. Коноплянка не исключает, что продолжит свою карьеру в Польше.
"По шкале от 1 до 10 я бы поставил своим выступлениям в Кракове 8,5. Мне не удалось забить много голов, потому что у меня были другие задачи. Я пытался регулярно доставать мяч и держать его для команды. Это было хорошее время. для меня.Может быть, болельщики ожидали от меня большей результативности, но моя роль была другой.Возможно, владелец клуба ожидал лучших результатов, потому что я пришел, как звезда, и потому он был разочарован.Сейчас я открыт для предложений со всех стран. исключаю переход и в какой-то другой польский клуб", – рассказал украинский футболист.
- Напомним, что контракт Коноплянки с Краковией был до конца июня 2023 года. 1 июля Евгений станет свободным агентом. Интересно, что после такой информации об уходе украинские фанаты начали звать Коно в УПЛ.
- Коноплянка отыграл за Краковию 38 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами. В текущем сезоне Евгений провел из них 28 поединков.
- Краковия закончила сезон-2022/2023 на 7-м месте в польском Экстраклясе, набрав 46 очков за 34 тура.