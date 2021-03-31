Євро під питанням: Коноплянка отримав невтішний діагноз після тренування в збірній України

Джерело:УАФ
У півзахисника збірної України Євгена Коноплянки, який отримав травму на тренуванні національної команди перед грою з Казахстаном, діагностовано надрив задньої поверхні стегна.
За словами головного лікаря збірної України Артура Глущенко, на відновлення Коноплянці знадобиться приблизно півтора місяці.
До слова Коноплянка пропустить матч збірної України проти Казахстану
Таким чином, орієнтовно Коноплянка повернеться на поле в середині травня, коли завершиться чемпіонат України почнеться підготовка збірної до Євро-2020.
Останній тур чемпіонату запланований на 15 травня. У підсумку досвідчений гравець ризикує залишитися поза заявкою збірної України на Євро-2020.