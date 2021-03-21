Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав до національної команди нападника Дніпра-1 Артема Довбика. Причиною таких змін є м'язові травми Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова.

Також стало відомо, що Тарас Степаненко не встигне відновитися до матчів із Францією (24 березня), Фінляндією (28 березня) та Казахстаном (31 березня). А позитивні тести на COVID-19 залишили за бортом цього збору Ігоря Харатіна та Віктора Корнієнка.

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Довбик – дебютант збірної

Артем Довбик раніше викликався до лав національної збірної, але дебютувати ще не встиг. Нинішнього сезону на його рахунку 9 голів та 1 асист у 21-му матчі за Дніпро-1.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022/ Інфографіка Спорт 24